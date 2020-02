U Hrvatskoj nikada nije dobio priliku, a kao izbornik Belgije napravio je čudo i tu ne misli stati: Zadar je moja tiha patnja

Dario Gjergja, hrvatski košarkaški trener koji godinama radi u Belgiji, za tportal je podijelio dojmove nakon dvije pobjede u kvalifikacijama za Eurobasket

U spomenute kvalifikacije za Eurobasket Belgija je sa 44-godišnjim Darijem Gjergjom krenula s dvije pobjede, prvo su uvjerljivo kod kuće nadigrali Litvu, a nakon toga su u gostima dobili Dansku. Savršenih 2-0 na startu kvalifikacija... No, posebno je odjeknula pobjeda protiv snažne Litve od 21 koša razlike. Podatak kako je Belgija – za koju igra i 34-godišnji Jonathan Tabu - u jednom trenutku vodila 36 koševa razlike protiv Litve, za koju su igrala dva bivša NBA igrača Motiejunas i Kuzminskas te nekoliko igrača koji igraju Euroligu kaš to su Mačiulis, Kalnietis, Benžius i drugi, dovoljan je dokaz da je Gjergja odradio odličan posao što se pripreme tiče.

Na pitanje je li ponosan što je kao izbornik Belgije upisao pobjede koje su ih približile nastupu na Eurobasket i zbog kojih su se o njemu raspisali hrvatski mediji, za tportal je rekao:

'Izuzetno sam ponosan! Možemo pričati što god hoćemo, ali meni je Belgija dala sve u ovih 12 godina. Kao strancu su mi dali priliku da vodim njihovu reprezentaciju, a mene je to dodatno motiviralo jer sam dobio njihovo poštovanje', kazao nam je Gjergja koji je svojim odgovorom, jednom belgijskom novinaru, zaradio simpatije ljubitelja košarke u toj zemlji.

'Pitao me nakon druge pobjede hoće li mi biti drago ako izborimo plasman na Eurobasket, a odgovorio sam mu sljedeće: Ne samo da će mi biti drago, nego ću biti ponosan jer imam osjećaj duga prema Belgiji, prema belgijskoj košarci koja mi je dala sve. Ionako u Hrvatskoj nikada nisam dobio šansu…', dodao je Gjergja koji je u dva navrata bio blizu dolaska na klupu Cedevite, ali i svog Zadra.

'Bilo je nekih kontakata, ali eto nije se dogodilo. U Cedevitu me tad anije pustio gazda kluba, a sa Zadrom sam bio u pregovorima i eto ostao je i dalje moja tiha patnja. Ja kao rođeni Zadranin znam da ću kad-tad doći na klupu svog Zadra. To mi je velika želja jer u tom gradu sam puno toga prošao i jako dobro znam kolika je ljubav grada prema košarci. Moja ljubav prema košarci je neograničena i sanjam o tome da napravim nešto veliko za taj klub kao što su to napravili moji učitelji Danijel Jusup i Slavko Trninić.'

Nakon što je Dario Gjergja stigao s Belgijom nadomak plasmana na Eurobasket sada ima drugi cilj:

'Pred nama je velika smjena generacija tako da je pred nama trenerima zadatak da te mlade igrače za godinu, dvije podignemo na višu razinu. Kada reprezentacija ima pripreme onda su s nama U18 i U20 selekcija što je u jednu ruku dobro za mlade igrače, ali opet jako naporno za trenere. No, tako se to radi u Beligiji jer ne žele trošiti novac na posebne pripreme za svaku selekciju. Obzirom na takav sustav mladi igrači, kojim ima iznimno talentiranih, samo mogu profitirati.'

Za kraj je temperamentni Zadranin Gjergja, na hipotetsko pitanje, dao i znakovit odgovor. Sanja li o tome da jednoga dana sjedne na klupu A reprezentacije Hrvatske jer mnogi ga već sada smatraju ponajboljim našim trenerom?

'U ovom trenutku ne želim o tome razmišljati jer Hrvatska ima na mjestu izbornika Veljka Mršića s kojim sam već godinama jako dobar. No, tko zna možda jednoga dana i to doživim. Trenutačno sam izbornik Belgije i to mi je sada sve, o drugom ne razmišljam', kazao je Gjergja dodavši nakon kratke stanke:

'Ja sam u Belgiji i dalje stranac i uvijek ću biti za njih Hrvat. Znate, kada sam bio pomoćnik Velimiru Perasović u reprezentaciji stajao na parketu i slušao hrvatsku himnu to je bilo nešto posebno. Iako je Belgija trenutačno moja država ipak je Hrvatska nešto posebno. No, sada mi je cilj u sezonama koje dolaze okušati se u jačem europskom klubu, a visoko na listi želja je i klupa Zadra. To je ipak prva i jedina ljubav. Zapravo najveća.'