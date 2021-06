U grupnoj fazi Europskog prvenstva VAR dosudio čak 14 penala i doživio brojne kritike, ali šef UEFA-inih sudaca i dalje hvali ovog 'ubojicu emocija'

Video tehnologija za mnoge je ubojica emocija i totalno nepotrebna stavka u nogometu, ali UEFA ju brani svim silama

Šef Uefine sudačke komisije Talijan Roberto Rosetti stao je u obranu sudaca i VAR tehnologije kad je u pitanju veliki broj dosuđenih penala u grupnoj fazi natjecanja na Euru. U grupnoj fazi je dosuđeno 14 kaznenih udaraca, što je dva više negoli na cijelom EP-u 2016. godine.

'Prije VAR tehnologije bilo je puno prekršaja u kaznenom prostoru koji su promakli sucima. Sada je to nemoguće. Ako nagazite stopalo protivničkog igrača i ako je to bila namjera braniča, onda je to prekršaj. Ali to mora biti čista situacija, suci neće dosuđivati dvojbene penale', izjavio je Rosetti.

Također, na ovom Euru u VAR ekipi postoji osoba koja se samo bavi zaleđima.

'Zaleđa za nas više nisu problem, odluke se donose brzo i točno', dodao je Rosetti.