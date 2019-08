Trijumf Stipe Miočića nepobjedivom velikanu donio strašan financijski gubitak

Umirovljeni američki borac Chael Sonnen na sjajan je način analizirao borbu Stipe Miočića i Daniela Cormiera s UFC 241 priredbe. No, na još bolji način prokomentirao je njene posljedice na sudionike, ali i na neke druge borce

No, isto tako Chael smatra kako je zapravo ovime najviše izgubio Jon Jones. Prvak poluteške kategorije možda bi s financijske strane mogao požaliti što ranije nije bio spreman krenuti po treću borbu protiv Cormiera.

Čovječe, on je...

'Ova borba je nevjerojatno promijenila budućnost. Ova borba koštala je Jona Jonesa osam milijuna dolara, svedimo to na to. Toliko je ta borba promijenila budućnost. Borba Jona Jonesa i Daniela Cormiera više neće biti niti predmet diskusije, neće se dogoditi niti će doći u spomen. Daniel će se vratiti, ali mislim kako je jedini način za to treća borba protiv Stipe', prokomentirao je Chael, a prenosi Fight Site te je onda svoju teoriju jako dobro argumentirao: