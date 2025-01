Trener PSV-a prije derbija rekao Perišiću da neće igrati; evo kakva je bila reakcija hrvatskog reprezentativca

Bosz je izrazio zadovoljstvo Ivanom Perišićem , koji se ovog ljeta pridružio PSV-u kao slobodan igrač, no ovu bi utakmicu trebao početi s klupe. Prema informacijama nizozemskog portala NOS, trener je o toj odluci obavijestio hrvatskog nogometaša, a Perišić mu je odgovorio: ‘Tu sam kako bih pomogao.’ Tim je odgovorom još jednom potvrdio ono što je Bosz već znao o njemu.

‘Nisam poznavao Ivana kao osobu, ali moj dojam je isključivo pozitivan. On je primjer mladim igračima. Kao trener možete uprijeti prstom u njega i reći: “Ovako se to radi.” Puno razgovara s mladim igračima, ali nikada im ne pametuje. On stvarno želi pomoći’, istaknuo je Bosz uoči utakmice.

Perišić je ove sezone postigao pet golova i upisao tri asistencije u 12 nastupa za PSV, koji trenutno drži prvo mjesto na ljestvici Eredivisie.