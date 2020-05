I dok se nogometaši polako vraćaju svojim obvezama, odnosno privikavaju na nove uvjete treninga, trener Lokomotive, Goran Tomić smišlja i kako u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa preskočiti Slaven Belupo

Prvi službeni dvoboj u Hrvatskoj, nakon prekida prvenstva zbog izbijanja pandemije koronavirusa, bit će polufinalni ogled Hrvatskog nogometnog kupa između Slaven Belupa i Lokomotive. Taj je okršaj na rasporedu 30. svibnja u 20 sati na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici.

Tim povodom, gost podcasta na Sportklubu bio je trener 'lokosa' Šibenčanin Goran Tomić, koji je na klupi momčadi s Kajzerice od 2017. godine.

Kako izgledaju vaši kompetitivni treninzi, uskoro kreće i prvenstvo, ali vas prvo čeka polufinale Kupa. Možete li nam objasniti kako to sve skupa izgleda?

Prvi tjedan ja nisam bio prisutan, došao sam iz Austrije gdje mi živi obitelj, pa kad sam se vratio morao sam odraditi samoizolaciju. Drugi tjedan je bilo dosta naporno jer smo imali tri grupe po pet igrača, radili smo treninge ujutro i popodne. Od ovog tjedna radimo svi skupa što mene čini sretnim i jedva čekamo nastavak prvenstva. Generalno sam zadovoljan s igračima, došli su u dobrom stanju, trebamo odigrati koju prijateljsku utakmicu da vidimo kako izgledamo. Ova cijela situacija neće puno utjecati na nas, mislim da će utjecati na veće klubove gdje dolazi puno ljudi kao što je npr. Hajduk. Što se tiče virusa, nadamo se da će sve biti u redu i da će se sve završiti na normalan način i da ćemo to završiti uskoro.

Dosta se govori o tim prijateljskim utakmicama, kakvi su vam tu planovi?

Mi smo dogovorili jednu generalnu probu s Varaždinom 23. svibnja prije polufinala Slaven Belupa. Podijelit ćemo minutažu u toj prvoj utakmici.

Puno se priča o vašoj momčadi, pomladili ste je, stvarno ostvarujete zaista fantastične rezultate.

Znate, kad smo krenuli u ovu sezonu, bilo je dosta igrača koji su došli na probu. Skroz nova ekipa, trebalo je dosta vremena da to sve legne i da ih posložimo. Uopće nitko nije očekivao klub na ovako visokom mjestu, i ponosan sam na kompletan stožer i igrače. Prva tri kola nismo dobro prošli, to su bile utakmice s Rijekom, Hajdukom i Dinamom, ali četvrto kolo protiv Istre je bila ključno za dobar uspjeh dalje. Klub je stao iza mene, i ja sam ponosan na upravu i moram se zahvaliti i njima na podršci. Lokomotiva svake sezone ima slične ciljeve, a to su borba za Europu i dovođenje mladih igrača.

Ciljevi Lokomotive, borite se za finale Kupa, u prvenstvu ste treći, ali možete se uključiti i u borbu za drugo mjesto, kako vi gledate na sve to?

Meni osobno to finale Kupa bi bilo stvarno kao šlag na tortu, u Šibeniku, u mom rodnom gradu. Slaven Belupo također vidi priliku za Europu. Mi ćemo se morati dobro pomučiti protiv njih. Njima je Kup jedina šansa, oni imaju izvrsnu momčad, pogotovo vezni red. Spremit ćemo se dobro da odradimo to na najbolji mogući način. A onda ćemo i u prvenstvu pokušati ostvariti što najbolje možemo'.

