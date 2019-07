Trener Dinama Nenad Bjelica otvoreno je komentirao moguće odlaske najboljih igrača

Dinamo je u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka u gostima svladao gruzijskog prvaka Saburtala 2:0. 'Modri' su u sezonu krenuli autoritativno, ali trener Nenad Bjelica i dalje ne zna hoće li na raspolaganju imati sve svoje najbolje igrače. Dani Olmo i Dominik Livaković na izlaznim su vratima Maksimira, ali...

Najavio je Bjelica kako bi Dani Olmo, koji se prije nekoliko dana vratio s odmora nakon što je u dresu španjolske U-21 reprezentacije osvojio Euro, mogao biti spreman za uzvratnu utakmicu s Gruzijcima koja se 30. kolovoza igra pred praznim tribinama na Maksimiru.

'Moguće je da Olmo dobije određeni broj minuta. Ne vjerujem da će igrati otpočetka, ali on ovaj tjedan radi malo intenzivnije. Od petka do nedjelje je radio više na izdržljivosti, ovaj tjedan želimo napraviti jedan mikrociklus u kojem će intenzivno raditi i on i Moubandje, pa ćemo vidjeti u kojoj mjeri će biti spreman za tu utakmicu utorak. I on i Moubandje', kazao je Nenad Bjelica u razgovoru za Novu TV.