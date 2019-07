Dani Olmo će prihvatiti milijunsku ponudu Dinama, ali na Maksimiru ga nitko ne može zadržati

Dinamo je u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka u gostima svladao gruzijskog prvaka Saburtalo 2:0 i sjajno krenuo prema ostvarenju glavnog cilja - plasmana u skupinu Lige prvaka. U isto su vrijeme 'procurili' detalji novog ugovora Danija Olma s kojim ga Dinamo pokušava zadržati barem još neko vrijeme

Tako bi Dani Olmo već u Dinamu trebao postati milijunaš, zaslužio je to svojim igrama, a može biti samo bolji. Spreman je Olmo prihvatiti novi ugovor, no potpisao još nije jer želi dogovoriti neke 'detalje' poput odštetne klauzule. Navodno je 'zapelo' oko cifre jer Dinamo njegovom eventualnom prodajom želi zaraditi što više. Sada za Olma traže 30 milijuna, no s novim ugovorom bi ta svota mogla porasti čak i do 50 milijuna eura. Čim se pojavi klub s tolikim novcem, Dani Olmo može napustiti Dinamo. Na Maksimiru ga ionako baš nitko ne može, niti želi zadržavati jer svi će njegovom prodajom sjajno zaraditi.

A u međuvremenu će sa suigračima iz Dinama jurišati u borbu za Ligu prvaka. Njemu je ionako svejedno, želi igrati i razvijati se, jer ako se kupac i ne pojavi do kraja prijelaznog roka, pravi ga ugovor zasigurno neće zaobići. Samo je pitanje vremena. A dobrim igrama, posebice ako Dinamo izbori Ligu prvaka, cijena će mu samo rasti... Do tada se može 'tješiti' ugovorom od 1,2 milijuna eura na godinu.