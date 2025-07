Trener Dinama nakon preokreta: Kod nas nikad nije dosadno! Malo sam galamio...

'Ali, opet, ne smijemo tako lagano primati golove, sad u prvom poluvremenu, prošli put u drugom. Trebali bismo biti opasniji u napadu, zabiti prije golove. Ali, reakcija nakon primljenih golova bila je odlična. Sad su jako dobro reagirali oni na koje smo zadnji put malo galamili, zabili tri gola, nisu Ujpestu dopustili ništa. Mogu biti zadovoljan.'

Današnju su utakmicu izvukle 'pričuve'...

'Ujpest ima kvalitetu, uigrane akcije jer im uskoro počinje prvenstvo, a mi se još moramo dva i pol tjedna uigrati. Tu je puno novih igrača, puno mladih, nova momčad, nije to lako. Ali, vjerujem da ćemo do prvog kola biti pravi, to je najvažnije. Mišića i Varelu smo poštedjeli, mogli smo riskirati, ali nismo htjeli, nadam se da ćemo svi biti u kadru od ponedjeljka', otkriva Kovačević koji se osvrnuo i na činjenicu da su Bulat i Špikić, igrači koji su na odlasku iz Maksimira, odigrali vrhunsku utakmicu:

'Špikić i Bulat imaju puno iskustva i znanja, odigrali su puno dobrih utakmica za Dinamo, znamo njihovu kvalitetu, mene nisu iznenadili. Jako dobro rade, vidjet ćemo što će biti s njima.'

Dopao se i Sergi Dominguez, mladi Španjolac je već naučio i neke osnovne nogometne riječi na Hrvatskom...

'Iniciram to, poštujem sve jezike, ali moraju znati nogometni rječnik na našem jeziku. Drago mi je zbog njega. Puno je novih igrača, bit će to sve bolje. A i dobro je odigrao', zaključio je Kovačević.