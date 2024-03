Trener Dinama Jakirović o Osijeku i VAR aferi: Ispada da smo svi pokradeni, ali...

Kad su posljednji puta igrali Osijek i Dinamo, treba reći kako su Modri pobijedili nakon dramatične završnice i to u sudačkoj nadoknadi iz dva kaznena udarca. Video sažetak te utakmice pogledajte u prulogu.

'Imamo Brodića s virozom i vidjet ćemo do utakmice kako će biti. Ogiwara je počeo trčati, Bulat radi u fitnessu, ali još ga smeta gležanj. Kad će on biti spreman, onda ćemo ga staviti u trening. Ostali su svi dobro, klasični umor nakon utakmice, ali uvijek je lakše kad se pobijedi. Imamo zahtjevnu utakmicu, Osijek igra drugačije kod kuće, lepršavo. Daje puno golova, puno i prima, moramo dati sve da budemo taktički odgovorni, da pazimo na Miereza, on je okidač, važno je kako ćemo njega čuvati da ne ulazimo u probleme', dodao je Jakirović kojem je stiglo i pitanje o PAOK-u, ali o tome nije želio govoriti.