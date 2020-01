Trener Barcelone uoči gradskog derbija govorio o Daniju Olmu; bio je kratak i jasan...

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Ernesto Valverde rekao je na konferenciji za medije dan uoči subotnjeg gradskog derbija protiv Espanyola kako je Dani Olmo veliki igrač, ali neće nagađati o njegovom dolasku

'Ne dajemo informacije o dolascima i odlascima prije nego službeno dođe do njih', rekao je u Barceloninih glasnogovornik u telefonskom razgovoru za Hinu.

'On je igrač koji je bio ovdje. Dobar je igrač no nalazi se u drugom klubu, a ja nemam običaj govoriti o pretpostavkama i hipotetskim situacijama. Veliki je igrač', izjavio je Valverde upitan gdje vidi Olma.

Valverde je, pak, rekao da ne očekuje niti jedan odlazak ovaj mjesec nakon što je na posudbu u Betis otišao 21-godišnji vezni Carles Alena koji je upisao samo pet nastupa u prvom dijelu sezone.

'On je imao tu mogućnost u svom ugovoru. U kolovozu smo ga bili zadržali no sada je iskoristio klauzulu. U principu, ne mislim da će biti još odlazaka. Računamo na sve koji su ovdje te na one iz Barcelone B', rekao je Valverde.

Olmov zastupnik Andy Bara u utorak je rekao hrvatskim medijima kako je Dinamo primio iz Barcelone konkretnu ponudu, no odbio je reći o kolikom iznosu je riječ. Dinamo je odbio odgovoriti na upit o ponudi.

'Sretan sam što su se glasine pretvorile u konkretnu ponudu i što Barca razmatra mogućnost mog povratka ondje. Šest godina sam proveo u La Masiji (školi Barcelone) te su me naučili vrijednostima za čitav život. Ne znam žele li me dovesti sada ili na ljeto. To je posao mojih zastupnika', izjavio je Olmo u intervju za L'Esportiu.