Trebao je biti svjetska klasa u skijaškim skokovima, a sad je legenda drugog sporta

Umjesto njega, to je četvrti put pošlo za rukom Rogliču , čime je ušao u posvećeni krug desetorice najvećih s ukupno pet pobjeda jer u bilanci ima i Giro. Ima i olimpijsko zlato, što Pogačaru još nedostaje. A tko zna što bi do kraja bilo da nije pao u 12. etapi ovogodišnjeg Toura.

Zaliječene rane

Ovim je Roglič zaliječio rane s ovogodišnjeg Tour de Francea i odustajanja zbog spomenutog teškog pada. Bio mu je to drugi poraz od Pogačara u istoj utrci. Svi koji prate biciklizam sjećaju se 2020. i kako je Roglič, nakon što je 11 etapa nosio žutu majicu, trebao samo pobijediti planinski kronometar na La Planche des Belles Filles da učvrsti vodstvo. Imao je ukupnih 57 sekundi prednosti pred sunarodnjakom, što je obično nedostižno na etapi dugoj samo 36 kilometara. No tada je Pogačar odvezao vjerojatno najbolju etapu u životu, preuzeo vodstvo i zadržao ga do kraja. Rogliču je ostalo za utjehu to da su prva dva mjesta na postolju zauzeli biciklisti iz iste zemlje.

No Rogličeva priroda ne dozvoljava mu očajavanje. Njegove izjave pune su rečenica poput 'Ponekad pobijediš, ponekad izgubiš', 'Utrka nije gotova dok se ne završi' i slično. Ponekad zvuče kao fraza, ali to što ide dalje i uzdiže se nakon svakog (rijetkog) poraza govori da vjerojatno ima ugrađen takav način razmišljanja u sebe. Pokazao je to i sada, osvojivši Vueltu nakon onakvog razočarenja i propuštanja Olimpijskih igara. Jednostavno, naučio je da na neke stvari možeš utjecati, a na neke ne možeš.

Bio je skijaš skakač

Jedna od tih stvari je, začudo, način na koji se uopće počeo baviti biciklizmom. U nekim intervjuima priznao je da kao dječak nije znao ništa o tome, nije imao ni omiljene vozače, niti je imalo intenzivnije pratio što se događa u najvećim svjetskim utrkama. Nije razlog za to ni uobraženost ni nezainteresiranost. Jednostavno, Roglič kao dijete nije bio biciklist, niti se tim sportom želio baviti.

Bio je, naime, skijaš skakač, i to jedan od najperspektivnijih na svijetu. Valjda nema sportova koji imaju toliko malo zajedničkog kao što su to biciklizam i skijaški skokovi, ali neki ljudi mogu biti dobri u oba. Momak iz Trbovlja obećavao je veliku karijeru, recimo 2007. bio je član reprezentacije Slovenije koja je postala timski juniorski svjetski prvak. Natjecao se i u Kontinentalnom kupu, drugoj svjetskoj ligi skijaških skokova, i zabilježio dvije pobjede, a osobni rekord bio mu je 185 metara, postignut (a gdje drugdje) na Planici. No tamošnja letaonica odvela mu je karijeru prema kraju nakon pada koji je doživio kao testni letač prije natjecanja 2007. Nastupao je još do 2011., muku mučio s koljenima i onda zaključio tu etapu u svom životu, zaključivši da se ne želi baviti nečim u čemu ne može pružiti maksimum.