Tottenham s dva igrača više opasno visio kod Lokomotiva, ali na kraju prošao dalje; Mudražija zabio gol, Barišić asistirao

Nogometaši Tottenhama, Milana, Rangersa i Galatasaraya uspješno su preskočili prepreke u 2. pretkolu Europske lige

Šveđani su poveli u 73. minuti preko Sane , no deset minuta kasnije izjednačio je hrvatski nogometaš Robert Mudražija. Samo dvije minute kasnije bivši veznjak Zagreba i Osijeka je asistirao Jonasu Windu za pobjedu.

Kopenhagen je na gostovanju na krilima hrvatskog nogometaša Roberta Mudražije pobijedio IFK Goteborg s 2:1 nakon što je domaćin vodio sve do 83. minute.

Jose Mourinho je otvorio utakmicu s jakim sastavom, no domaćin je iznenadio Spurse stigavši do vodstva u 71. minuti preko Georgija Minčeva . Domaćin se odlično branio, međutim u samo jednom napadu Lokomotiv je ostao s dva igrača manje. U 78. minuti je isključen Dinis Almeida skrivivši kazneni udarac igrajući rukom na gol crti, dok je Birsent Karageren isključen zbog prigovora.

Tottenham je opasno živio u Bugarskoj protiv Lokomotiva iz Plovdiva okrenuvši rezultat tek u posljednjih 10 minuta i to s dva igrača više.

Wolfsburg je u Tirani pobijedio Teutu s 4:0, a strijelci su bili Weghorst (22, 75), Lacroix (34) i Mehmedi (90). Josip Brekalo je igrao za goste do 74. minute.

Olimpija i Zrinjski su odigrali odličnu utakmicu koju su dobili gosti s 3:2 nakon produžetaka.

Olimpija je vodila 1:0 i 2:1, no Zrinjski se oba puta vratio, a potom u produžetku stigao do pobjede Odlučujući pogodak zabio je hrvatski nogometaš Josip Ivančić u 92. minuti. Dva gola za goste zabio je Nemanja Bilbija (51, 84), dok su strijelci za Olimpiju bili Đorđe Ivanović (19) i Andres Vombergar (81).

Za goste je branio Ivan Brkić, a cijeli susret je odigrao i Tomislav Barbarić. Josip Ivančić je igrao do sudačke nadoknade, Mario Tičinović do 78. minute, a Dinko Trebotić do 66. minute. Kod Olimpije je u 84. minuti ušao Ante Vukušić, a u 89. minuti Dražen Bagarić.

Galatasaray je na gostovanju pobijedio Neftči s 3:1.Golove za goste zabili su Mbaye Diagne (20, 64) i Christian Luyindama (49), dok je strijelac za Neftči bio Mamadou Mbodj (47). Turci će sada u idućem kolu ugostiti Hajduk.

Španjolska Granada je bez većih problema preskočila gostovanje u albanskom Durresu porazivši Teutu s 4:0. Golove su zabili Soldado (6), Kenedy (11) i Herrera Ravelo (32, 47).

Makedonska Škendija je na gostovanju pobijedila rumunjski Botosani s 1:0.

Za pobjednički sastav je nastupio hrvatski nogometaš Antonio Pavić (25) koji je karijeru započeo u Osijeku, a igrao je i za Istru 1961. U redovima rumunjskog sastava igrao je još jedan bivši igrač Osijeka Marko Dugandžić (26).