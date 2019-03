Tomislav Pucar došao do najboljeg rezultata karijere pobijedivši najbržeg igrača svijeta

Tomislav Pucar igrat će u polufinalu ITTF turnira Challenge Plus kategorije Oman Open! Odličan rezultat za našeg reprezentativca koji je na putu do najboljeg rezultata dosadašnje karijere svladao Indijca Achantu s 4:1 (10, 4, -8, 6, 10) i Tajpežanina Chuang Chih-Yuana s 4:3 (12, 7, -7, -8, -10, 5, 6).

Bilo je tu u karijeri odličnih rezultata u mlađim kategorijama kao i zlato na Europskom prvenstvu do 21 godine, ali po prvi put Pucar igra polufinale seniorskog turnira na ovakvom svjetskom nivou.

'Od Achante sam posljednji put poražen i to na Svjetskom prvenstvu u dosta gustom meču (3:2). Ovog puta mu nisam dao previše igrati na forhend poludugu i općenito na forhend. Taj dio sam uspješno zatvorio i onda nije dolazilo do njegove igre. Doduše, nije igrao kao na SP-u, malo se i ispromašivao. S Chuangom sam poveo 2:0, no on je dignuo igru, a ja se više nisam osjećao najbolje. Svaki poen sam morao zaraditi. U petom setu sam vodio 6:2, no napravio sam 4-5 manjih grešaka i dobio me 12:10. Zadnja dva seta sam promijenio servis, vratio se na forhend i dobio glatko', objasnio je Pucar.

Treba reći da je Pucaru ovo jedan od većih 'skalpova' u karijeri, pobjeđivao je igrače iz svjetskog Top-a 20 poput Tang Penga, Samsonova, Franzisku, a od sada ima i recku Chuanga, koji je svojedobno slovio za najbržeg igrača na svijetu.

U polufinalu će s druge strane stola stajati 17-godišnji ljevoruki Tajpežanin Lin Yun-Ju, koji je redom izbacio Rumunja Szocsa (4:1), Nijemca Stegera (4:0) i Portugalca Apoloniju (4:0).

'Nikad nisam igrao protiv njega, mlađi od mene, ali odličan igrač koji drži 26. mjesto na svijetu. Jako je brz i ima dobar servis. PItao sam za savjet i Gaćinu, koji je već nekoliko puta igrao s njim. Posljednji put je vodio 3:1, no potom se ozlijedio i izgubio 4:3. Čeka me težak meč, no spreman sam na borbu', zaključio je Pucar, koji je samim ulaskom među najbolja četiri igrača u Omanu najmanje brončani.