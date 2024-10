Tomislav Ivković izravan kao i uvijek; dva Vatrena bila su mu na 'tapeti'

Iako utakmica protiv Škotske nije bila 'bajna', Hrvatska je u trećem kolu Lige nacija upisala pobjedu 2.1, te napravila veliki korak prema četvrtfinalu ovog natjecanja. Na nastup Dalićevih izabranika osvrnuo se i 64-godišnji Tomislav Ivković, bivši vratar, a potom i trener, danas stručni komentator na HTV-u

A evo što je sve Ivković uočio. 'Nogomet nas je naučio da ima sve manje lakih pobjeda. U subotu je bila važna pobjeda. Strahovito je važno kad pobijediš iako ne igraš dobro. Onda na miru analiziraš gdje si pogriješio, uz pobjedu je to lakše', rekao je HTV-ov stručni sukomentator Tomislav Ivković u emisiji Stadion. Standardi su nam visoki... 'Naša klasična priča, reprezentacija je nakon dugo vremena imala tjedan dana priprema, onda malo padne koncentracija, onda dođu novine, čudo ovo, čudo ono, onda čitaš što se piše, o Škotima se piše malo, podcjenjujemo ih, ali nismo mi čudo od ekipe da moramo svaku utakmicu pobjeđivati. Danas svi znaju igrati, svi se znaju braniti. Vidjelo smo kako je Škotska defanzivno jako dobro stajala, mi smo im pomogli, htjeli smo igrati po bokovima preko Perišića i Sose. Ideja je bila da oni puno više učestvuju u napadu, da bi olakšali vezi. To je u nekim situacijama bilo dobro, ali nismo to uspjeli u većem dijelu utakmice. Danas kad smo svi hladniji ipak su to tri vrijedna boda. Mi imamo mladu momčad, u stvaranju smo, nismo imali Kovačića, našeg najboljeg igrača u zadnje vrijeme. Igrat će Baturina ili Sučić, no ne možeš podcijeniti takvog igrača. Gledamo Modrića, on se u prvom poluvremenu uglavnom prilagođavao novim igračima, tražio je najbolje mjesto za sebe i ekipu. Kad igraš s dva nova igrača, Pašalićem i Sučićem, nije to tako lako, to se ne slaže preko noći. Znamo što smo dobro radili, znamo što možemo bolje, to je najbitnije', smatra Ivković.

Kod Ćalete-Cara nešto se promijenilo u glavi Što Ivković misli o obrani Vatrenih? 'Kod Ćalete-Cara vidi se da se nešto promijenilo u njegovoj glavi, vidi se da je koncentriran i da igra ozbiljan nogomet. Gvardiol nije na nivou na kojem treba biti, kao da želi previše, napravi nekoliko grešaka u pasu i onda ga malo ulovi nervoza i onda nije igrač kakav jest. On mora pojednostavniti igru i mora biti efikasan'. Bočni igrači? 'Naši bočni igrači u ovom sistemu moraju više ići naprijed. Perišić sad ne može. Nije se ubacivao koliko je mogao i trebao, Pašalić je zato lošije izgledao jer nije imao soluciju. Kad je Perišić prvi put došao, zabili smo. Perišić na 50 posto i skuha dva gola. Sosa igra prekomotno i bez rizika, premlad je da to radi. On mora puno više u sprintu ići, nisam ga vidio da ide 110 posto. Lopta mu dođe, on je primi i vrati je nazad'.

Sučići i vezni red? 'Mali Luka Sučić nije bio na nivou kakav smo od njega očekivali, pišu da je zamalo igrač za Real Madrid. Dres reprezentacije je jako težak i nije ga lako nositi. Svi očekuju neki gol u rašlje, a on je odigrao koliko je mogao. On je igrač budućnosti. Kramarić se u prvom dijelu previše vraćao, no Krama je Krama, kad misliš da ga nema on zabije gol. Petar Sučić nije igrao puno bolje od Pašalića, nego na isti način. On je pametan, njegov problem je igra na kratkom prostoru, kad ima igrača na leđima, mislim da on tu može napredovati'.