'Tko umjesto Petkovića? Od njih trojice jedan ima najviše kvaliteta'

Premda se očekivalo da će Petković ostati na Maksimiru, do toga nije došlo, puklo je oko ugovora i Petković odlazi, a Boban će morati pronaći novu devetku. Nekako u prvi plan najviše iskaču tri imena - Dion Drena Beljo, Ramon Mierez i Igor Matanović. Komentar je za SN dao Elvis Scoria.

'Mierez donosi nešto više iskustva, Beljo je tehnički najbolji od sve trojice, a i jednom i drugom je plus što poznaju ligu. Matanovića sam gledao svega dva puta i to je jednostavno premali uzorak da bih donosio neke konkretne zaključke. Ono što sam vidio jest da se radi o fizički moćnom igraču, no sva trojica imaju kvaliteta, a Dinamo mora procijeniti tko im najviše odgovara, kako po karakteristikama tako i po godinama. Matanović i Beljo su mlađi, što automatski nudi veću mogućnost njihove kasnije prodaje', rekao je Scoria.