Težak udarac za ABA ligu; vrhunsku košarku u Hrvatskoj nećemo gledati još desetljećima

Koliko klubovi s prostora bivše državne tvorevine danas vrijede u košarkaškoj Europi? Kad se realno pogleda - ništa! Posebice nakon što su čelnici Eurolige na sastanku u Münchenu odlučili da od 2020. godine prvak ABA lige neće imati zajamčeno mjesto u najelitnijem europskom košarkaškom natjecanju

ABA liga je do sada imala zajamčeno mjesto u Euroligi, no izgubila ga je te će se pobjednik regionalne košarkaške lige moći samo nadati da će se čelnici smilovati i 'pokloniti' jednu od pozivnica. No, borba će biti teška jer u konkurenciji će biti prvak VTB lige, španjolske ACB lige i Bundeslige...

Mala je utjeha to što su čelnici Eurolige napomenuli kako će ova regionalna liga ipak imati 'povlašteni status' pri dodjeli 'wild carda'. Pitanje je samo kako u takvim uvjetima motivirati klubove koji će se, ako ih čelnici Eurolige kojim slučajem 'prevare', doslovno boriti za 'čast i slavu'...