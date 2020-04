Teniska zvijezda sa suzama u očima 'zapjevala' zbog Wimbledona; fanovi joj poručili da je zbog glume zaslužila Oscara

Wimbledon je po prvi puta otkazan od Drugog svjetskog rata, a to je izazvalo brojne reakcije samih tenisača i tenisačica. Možda najoriginalniji post povodom toga imala je Ukrajinka Elina Svitolina (25)

Podsjećamo, prvi put nakon Drugog svjetskog rata otkazan je teniski turnir u Wimbledonu. Iz All England Cluba (AELTC), su kao razlog naveli zabrinutost za zdravlje ljudi vezano uz širenje pandemije izazvane koronavirusom. Novi termin održavanja nije poznat, ali spominje se razdoblje kada završava ljeto ili u jesen.

Iako odgoda najvećeg teniskog turnira nije iznenađenje ova odluka donijela je brojne reakcije tenisača i tenisačica, ali možda najzanimljivija je ona od Eline Svitoline.

Ukrajinka je na svojim profilima na društvenim mrežama objavila kratki video uradak kako glumi da sa suzama u očima pjeva pjesmu od Celine Diona 'All By Myself', a u komentarima su joj poručili da zaslužuje 'Oscara' za izvedbu.