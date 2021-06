Talijanski strijelac u 'gaženju' Turske svojom izjavom digao naciju na noge; evo kojim ljudima je posvetio pobjedu na otvaranju Eura

U prvom susretu 16. izdanja Europskog nogometnog prvenstva koje se održava u 11 gradova u 11 zemalja, Italija je u Rimu pred 15.500 gledatelja pobijedila Tursku sa 3:0. Nakon utakmice svoj komentar dali su izbornici obje reprezentacije te jedan od strijelaca

'Azzurri' su dominirali cijeli susret i Turska može biti sretna što nije doživjela i teži poraz. Strijelci u talijanskoj pobjedi bili su Merih Demiral (53-autogol), Ciro Immobile (66) i Lorenzo Insigne (79).

'Bila je to dobra utakmica, u ovim utakmicama trebate svaku pomoć, a nama su jako pomogli gledatelji. Bilo je važno započeti dobro ovdje u Rimu i to je ispalo jako dobro za nas i za sve Talijane. Bila je to lijepa večer, nadam se da će ih biti još mnogo drugih, točnije još šest do Wembleya', izjavio je talijanski izbornik Roberto Mancini.