Talijani poludjeli za velikim Hajdukovim talentom: 'Uspoređuju ga s Tudorom i Ćorlukom, a u budućnosti bi mogao postati i novi Bonucci'

Nekadašnji glavni skaut Hajduka i pomoćnik Saši Bjelanoviću Christian Argurio nahvalio je Marija Vuškovića koji je velika želja brojnih talijanskih klubova

'Imao sam priliku osobno ga upoznati. Dok sam bio u Hajduku svakodnevno smo ga pratili i već je tada bio u krugu prve momčadi iako je vrlo mlad. Odmah me impresionirala njegova osobnost. Pokazuje veliku želju u pažnju prema detaljima. Tijekom tjedna trenira s velikom zrelošću, a dolazi iz ekipe koja je vezana za nogomet i Hajduk. To mu je pomoglo da bude predan radu i jako vezan za Hajduk. Nakon pauze Tudor ga je uvrstio u prvih 11, a Vušković mu je vratio prvim golom za svoju ekipu u profesionalnom nogometu', rekao je Argurio pa nastavio s pohvalama na račun mladog stopera:

'Ima odlične fizičke predispozicije, a u Hrvatskoj ga uspoređuju s Igorom Tudorom zbog posebnog stila i želje koju pokazuje na terenu. Jedan je od onih koji nikad neće napraviti korak unazad i posustati, čak ni pred starijim i iskusnijim igračima. Neki u njemu vide i Vedrana Ćorluku. Može igrati u formaciji s tri i četiri igrača u obrani, ali više mu odgovara kada su to trojica. Može biti u sredini i na desnoj strani. Za braniča ima sjajnu tehniku, a puca i jedanaesterce i slobodnjake. Jako dobro odigrava duge lopte i nema problema sa slabijom, lijevom nogom. Odlično igra glavom. Nažalost, nije brz, ali to može sakriti taktičkim korekcijama koje s obzirom na to da je mlad može napraviti. Talijanski nogomet bi bio odličan za njega.'



Argurio je komentirao i činjenicu da Vuškovića već neko vrijeme prate brojni europski klubovi, ponajviše baš Talijani.



'Mislim da je on igrač za veliki klub. Predodređen je da bude stoper hrvatske nogometne reprezentacije. Ne iznenađuje me interes talijanskih klubova. Sigurno sve prate. Prema karakteristikama koje posjeduje bi ga se moglo usporediti s Bonuccijem ili sličnim braničima, a karakter koji ima me impresionirao. To se ne može naučiti, a kada tako nešto imaš s 18 godina, to može biti odlučujuća stavka za svijetlu budućnost', zaključio je Talijan.