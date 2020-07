Svjetski tenis doživio bolni udarac: Ovo je razočaravajuće, ali je izvan naše kontrole

Turnir tenisača u Washingtonu, kojim se trebala nastaviti sezona na ATP Touru koja je prekinuta početkom ožujka zbog izbijanja pandemije koronavirusa, otkazan je u utorak, objavila je Udruga teniskih profesionalaca

Turnir u Washingtonu trebao je početi 13. kolovoza, ali zbog ograničenja vezanih za međunarodno putovanje, kao i zabrinjavajućeg porasta broja zaraženih posljendjih dana, on otkazan tri tjedna prije početka.

Sezona na ATP Touru bi se prema sadašnjem planu trebala stoga nastaviti 20. kolovoza Western and Southern Openom, turnirom iz 'masters 1000' serije koji se obično održava u Cincinnatiju, a koji bi se ove godine trebao održati u New Yorku na istim terenima na kojima bi se odmah potom, od 31. kolovoza trebao održati i 'grand slam' turnir US Open.