Svjetski plivački juniorski rekorder ima jednostavan recept: Kad je kriza, nastavim dalje još jače

Hrvatsko plivanje je u Franku Grgiću imalo velik potencijal, a prošlotjednim osvajanjem naslova svjetskog juniorskog prvaka na 800 i 1500 metara slobodnim načinom i uz rezultate koji su usporedivi s najboljim seniorima svijeta, 16-godišnji Splićanin je još jednom pokazao i dokazao da se radi o pravom dugoprugaškom dragulju

Hrvatska juniorska ekspedicija se u ponedjeljak vratila iz Budimpešte i zaustavila u Zagrebu, gdje je novi svjetski juniorski rekorder na 1500 metara (14:46.09 minuta) i europski juniorski rekorder na 800 metara (7:45.92 minuta) prenio svoje dojmove o čudesnim nastupima, zbog kojih je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Vladislav Veselica jučerašnji dan nazvao 'velikim za hrvatsko plivanje, ali i za Hrvatsku kao državu'.

'Rezultat i medalja su me iznenadili, ali to je bio samo jedan trenutak. Kad sam ušao u cilj bio sam iznenađen. Onda shvatio da smo za to trenirali. To je sad već normalno. Ovaj rezultata je dobar, ali već sad se sleglo, počinjem razmišljati o nekim drugim rezultatima', izjavio je 16-godišnji Splićanin na konferenciji za medije održanoj u prostoru Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, gdje su se, osim predstavnika hrvatskih medija okupili i svi reprezentativci i reprezentativke koji su zdušno navijali za Grgića u njegovim podvizima vrijednim divljenja, a Franko im se nije zaboravio zahvaliti na podršci.

'Prvenstveno se želim zahvaliti treneru (Mati Ružiću), kolegi Marinu Mogiću, jer bez njega ne bi bilo ni mene, ni njega bez mene. Zahvalio bih se svima koji su tamo bili uz mene i bodrili me. Zahvalio bih se svome klubu Jadranu, fizioterapeturima...'

Iako je na 800 metara imao žešću konkurenciju, Franko je uvjerljivu pobjedu na 1500 metara okarakterizirao težom utrkom, a pojasnio je i zašto.

'Nakon prvih 400 osjetio da sam pao u tempu. Znao sam da moram pojačati. Svakih 50 metara sam pojačavao, a zadnjih 350 je bila bomba'.

Dogodila se 'eksplozija' u kojoj je za više od deset sekundi popravio osobni rekord i isplivao vrijeme koje bi mu na nedavnom seniorskom Svjetskom prvenstvu u Gwagjuu donijelo šesto mjesto u A finalu.