Svilokos reagirao na gnjusne prijetnje: Niti jednom roditelju nije ugodno primiti takvu poruku

'Pa, naravno, nikome to nije ugodno, niti jednom roditelju, niti jednom ocu, ni jednoj obitelji primiti takvu poruku. Nažalost, to ne bi trebalo bit sastavni dio nogometa. To je za svaku osudu. Ali, mislim da je to izolirani incident i ne vidim razloga za neku veću zabrinutost.'

Je li išta ukazivalo na to da bi pomoćni sudac Dejan Vuković mogao postupiti na ovaj način? Što mislite što su njegovi motivi?

'Ne bih o tome ništa htio komentirati. Rekao sam vam kratko, vjerujem u institucije, neka pravosudni organi odrade ono što trebaju, policija i svi ostali. A sve ostalo ćemo poslije moći analizirati kada budemo pametniji', smiruje nimalo ugodnu situaciju u kojoj se našao Svilokos te napominje da normalno nastavlja raditi svoj posao:

'Tako je, idemo dalje, nema razloga da ne bude tako.'

A kako komentirat cijelu ovu aferu VARleaks?

'Ne bih ništa o tome, hvala vam lijepa', ostao je 'zakopčan' dopredsjednik Sudačke komisije HNS-a Vlado Svilokos u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

>> cijeli razgovor pogledajte OVDJE.