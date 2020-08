Sve što trebate znati uoči finala Lige prvaka!

U nedjelju u 21h konačno ćemo saznati tko će osvojiti Ligu prvaka — hoće li Bayern po šesti put osvojiti Ligu prvaka ili je napokon došao red na PSG da prvi puta osvoji prestižni trofej?

U nedjelju nas očekuje susret titana — Bayerna i PSG-a

Prvak Francuske PSG i prvak Njemačke Bayern, dvije su momčadi koje su imale više vremena za odmor uoči ove završnice. Francusko prvenstvo nije niti nastavljano nakon izbijanja pandemije koronavirusa i to je jedina od velikih liga koja je ranije prekinuta bez nastavka. S druge strane Nijemci su prvi od onih koji su nastavili i završili prvenstvo te su imali sasvim dovoljno vremena za odmor i punu koncentraciju na ono što ih očekuje.

Ne samo da su ove momčadi bile svježije nego su i izgledale vjerojatno najbolje. Bayern je apsolutno dominantan u ovoj sezoni i nakon što je momčad preuzeo Hansi Flick, Bavarci melju sve protivnike pred sobom. Tako im je u mlin ušla i Barcelona koja je pregažena čak s 8:2, rezultat koji nije baš nitko očekivao. U svih deset utakmica u Ligi prvaka Bayern je upisao pobjede i ima priliku zaokružiti savršenu sezonu.

S druge strane PSG-u je dobro došlo to što nije imao dodatnog gubljenja energije sa završavanjem sezone. Odigrao je tek dva finala kupa, tu je uzeo dva trofeja i u dobrom raspoloženju doputovao u Portugal. Sreća ga je pomazila u četvrtfinalu protiv Atalante gdje je bio na koljenima te je izgledalo kako će se oprostiti od natjecanja, ali odigrao je koncentrirano do posljednje sekunde i nagrađen je dvama pogocima s kojima je došao do potpunog preokreta.

Nikada ranije PSG nije došao do finala Lige prvaka pa niti Kupa prvaka. Ovo mu je prvi put da se nalazi u borbi za trofej, a za to je potrošio puno godina ulaganja i puno stotina milijuna eura. Katarski vlasnici nisu štedjeli kada je PSG u pitanju, pokazalo se to najbolje na primjeru Neymara koji je u Pariz stigao iz Barcelone kako bi “potražio novi izazov i odveo Pariz na vrh”. Nije daleko od ispunjenja cilja.