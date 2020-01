Sve je spremno za još jednu veliku utakmicu i lov na zlato koje nam nedostaje: 'Dat ćemo zadnji atom snage i poginuti na terenu'

Hrvatska u 16:30 u finalu Europskog prvenstva u rukometu u Stockholmu dočekuje Španjolsku

'Svi znamo za pobjednički gen Hrvatske, no mi smo također jako konkurentni i zato i jesmo ovdje. Znamo da će utakmica biti izuzetno teška, ali imamo svoje karte za pobjedu', rekao je 36-godišnji Daniel Sarmiento.

Hrvatskoj će ovo biti treće europsko finale, a i u prethodna dva nas je vodio Lino Červar , 2008. godine u Norveškoj kada su nas Danci pobijedili s 24:20 i 2010. u Austriji kada us kobni bili Francuzi koji su slavili s 25:21. Sada nema ni Danaca, ni Francuza. Na putu stoji Španjolska čiji igrači oprezno najavljuju pohod na zlato.

Julen Aguinagalde je izrazio zabrinutost punim tribinama. 'Ne znam kako Hrvatima uvijek uspije napuniti tribine. To je uvijek velika prednost, ali mi smo na to navikli...', rekao je Aguinagalde, a kapetan Španjolske Raul Entrerrios dodao:

'To će biti kao da Hrvati igraju doma. Vidjeli smo to u prvom polufinalu. Čeka nas jako teška utakmica, ali jako uživam na prvenstvu i tako želim nastaviti do kraja.'