Španjolci bahato priželjkivali Hrvatsku u finalu, ali sada su puno oprezniji: 'Vidjeli smo sve u polufinalu, Hrvati će biti kao kod kuće...'

Julen Aguinagalde i Raul Entrerrios upozorili su da će Hrvatska u finalu imati brojne navijače i igrati kao kod kuće

'Da bar bude tako. To bi značilo da bismo u tu zadnju utakmicu ušli sa šansom za pobjedu. No, svjesni smo da sada počinje dio prvenstva u kojem se najviše osjeća umor, ali mi smo spremni', rekao je pomalo podcjenjivački španjolski izbornik Jordi Ribera .

Želja mu se ostvarila i Španjolska i Hrvatska su se stvarno našle u finalu, a sada iz tabora naših suparnika stižu drugačije poruke i to od senatora Julena Aguinagaldea i Raula Entrerriosa.

'Ne znam kako Hrvatima uvijek uspije napuniti tribine. To je uvijek velika prednost, ali mi smo na to navikli...', izrazio je zabrinutost Aguinagalde, a njegov kolega i kapetan Španjolske dodao:

'To će biti kao da Hrvati igraju doma. Vidjeli smo to u prvom polufinalu. Čeka nas jako teška utakmica, ali jako uživam na prvenstvu i tako želim nastaviti do kraja. Znali smo da bi nam Slovenija mogla pokvariti planove i malo smo patili u završnici, ali bili smo strpljivi i dobrim akcijama došli do pobjede. Ponosni smo što smo u još jednom finalu', zaključio je Entrerrios.