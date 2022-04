Sve je spremno za boksački spektakl pred gotovo 100 tisuća ljudi; Tyson Fury i Dillian Whyte odradili vaganje

Tyson Fury i Dillian Whyte odradili su vaganje i sada je službeno sve spremno za obračun dvojice prvak na Wembleyju (94 tisuće gledatelja) u subotu navečer

Furyjev WBC pojas svjetskog prvaka bit će ulog u tom dvoboju, a 'Gypsy King' tvrdi kako mu je to i posljednji profesionalni meč u karijeri.

Samo 264 'pounda' (119.74 kg) Furyjeva je težina na današnjem vaganju, dok je u posljednjem meču protiv Wildera (u desetom mjesecu protekle godine) težio 125.64 kilograma. Tyson nije bio ovako lagan još od 2019. godine i meča protiv Otta Wallina. Tada je ipak bio još lakši jer je vaga pokazala 254.25 'pounda' (115.21 kg). Najlakši ikad, Tyson Fury bio je 2012. u meču protiv Martina Rogana. 'Gypsy King' tada je težio 111.5 kilograma (245.75 'pounda').

Što se Whytea tiče, on je došao nešto lakši od Furyja, ali to se uostalom i očekivalo, s obzirom da je Dillian 13 centimetara niži od ogromnog Furyja. 253 'pounda' (114.76 kg) vaga je pokazala Dillianu Whyteu. To je 5.8 'pounda' (2.63 kg) više nego li je Whyte težio u svom posljednjem nastupu kada je nokautirao Alexandera Povetkina.

Meč Furyja i Whytea na rasporedu je sutra navečer, a teškaši bi trebali kročiti u ring oko 23 sata.