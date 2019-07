Suze američke tinejdžerice i njene riječi nakon pobjede na Wimbledonu postale vijest dana; evo što je radila noć prije meča

Američka tinejdžerica Cori Gauff, koja je u ožujku proslavila 15. rođendan, postala je priča dana na Wimbledonu nakon što je u 1. kolu nadigrala 24 godine stariju Venus Williams. Nema sumnje da će zauvijek pamtiti svoj prvi nastup na grand slam turniru, a kako je doživjela taj meč, svjedoče i suze koje nije mogla sakriti

Za ljubitelje tenisa pobjeda 15-godišnje Cori Gauff u prvom kolu Wimbledona, iako je to bio njen prvi grand slam nastup u seniorskoj konkurenciji, nije preveliko iznenađenje. Ipak je igrala finale juniorskog US Opena 2017. u dobi od 13 godina, a prošle godine osvojila je juniorski Roland Garros. Dakle i prije prvog nastupa na legendarnoj travi All England Cluba znalo se da se radi o jednoj od najnadarenijih tenisačica.

No kako se to dogodilo protiv peterostruke pobjednice u All England Clubu Venus Williams, koja je ujedno jedan od njenih igračkih idola, vijest se brzo proširila. Pogotovo jer je Cori Gauff ispisala povijest Wimbledona kao najmlađa tenisačica koja je zaigrala na ovom turniru.

'Prvi put plačem nakon pobjede u nekom meču. Iskreno, nisam mislila da će mi se ovo ikada dogoditi. Ne znam kako da vam objasnim ovaj osjećaj. Živim svoj san. Nema puno ljudi koji to mogu reći', kazala je Gauff nakon velike pobjede 6:4, 6:4 nad Venus Williams, za koju joj je bilo potrebno svega 79 minuta. Dodajmo tome kako je dan prije velikog meča bila budna do 23 sata jer je učila za test iz biologije.

U London je stigla kao 313. igračica svijeta, a sudeći po onome što je pokazala i kakav sjajan servis ima – zvijezda je rođena. Jednostavno je predodređena da postane svjetski broj jedan.

'Morala sam samu sebe podsjećati kako su crte na travi potpuno iste kao na svakom drugom terenu. Kada smo se rukovale nakon meča, Venus mi je čestitala i rekla da nastavim tako te mi je poželjela sreću. Uzvratila sam joj i rekla: 'Hvala vam na svemu što ste učinile, ne bih bila ovdje da nije bilo vas'', dodala je vidno uzbuđena Gauff, a s tribina su je bodrili roditelji, također bivši sportaši. Otac Corey, po kojem je dobila ime, igrao je košarku na Georgia State Universityju, a mama Candi bila je atletičarka na Florida State Universityju.

Da su roditelji baš sve podredili karijeri svoje kćeri, govori i podatak da su se prije osam godina preselili na Floridu kako bi malena Cori imala najbolje uvjete za trening.

Podatak kako je Cori Gauff ispisala povijest Wimbledona te je ujedno u svom prvom nastupu u karijeri na tom turniru nadigrala Venus Williams, koja je dva od svojih pet Wimbledona osvojila prije no što je Gauff bila rođena, bio je dovoljan da priča dobije potpuno drugu dimenziju. Podsjetimo, Venus je pobjednički pehar u All England Clubu podizala 2000. i 2001. godine, a nakon toga još 2005., 2007. i 2008.

Poznata je i izjava mlade Gauff uoči nastupa na Wimbledonu, na kojem se našla u prvom kolu nakon što je uspješno prošla kvalifikacije. Kaže kako ju je pozivnica iznenadila te kako se morala brzo spakirati.

'U posljednji trenutak dobila sam pozivnicu za kvalifikacije. Nisam bila ni spakirana i ludilo je to kako vam se život ponekad može promijeniti u sekundi.'

Nekoliko dana kasnije, kada je shvatila da u prvom kolu igra protiv jedne od svojih omiljenih igračica, kazala je:

'Sestre Williams su razlog za to što sam počela igrati tenis. Imala sam osjećaj da ću igrati s jednom od njih. Mnogi su me pitali kako mi se sviđa ždrijeb. Meni se dopada, zaista. Što reći? Uzbuđena sam što ću igrati protiv jedne od najboljih igračica svih vremena.'

Sljedeći dan, kada se probudila, shvatila je da je san postao stvarnost. Nakon vrhunski odrađenog meča protiv Venus Williams, koja polako razmišlja o odlasku u igračku mirovinu, svima je jasno da je nova zvijezda rođena.

Suparnica senzacionalne Gauff u 2. kolu bit će Slovakinja Magdalena Rybarikova.

Koliko dobra može biti Cori Gauff, govori i izjava Serene Williams:

'Ona je sjajna mlada igračica, a uz to je nevjerojatno opuštena. Divna je djevojka, a obožavam i njenog oca - oni su zaista divni ljudi. Cori me dosta podsjeća na moju sestru Venus. Kako fizički, tako i po svemu ostalom', kazala je Serena.