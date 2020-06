Odluka UFC-a koja je razočarala Stipu Miočića i njegov borilački tim; aktualni prvak baš ništa ne može učiniti protiv toga

U nedjelju smo konačno saznali i točnu lokaciju za treći susret Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Bit će to APEX kompleks u Las Vegasu što, očekivano, zbog veličine kaveza koji se tamo nalazi nije izbor koji je oduševio aktualnog prvaka Barem bi se to moglo zaključiti iz informacija do kojih je došao ugledni borilački portal MMA Fighting

Stipe i DC obračunat će se 15. kolovoza i bit će glavna borba velike UFC 252 priredbe, a sada je taj dvoboj začinjen i jednim bitnim faktorom. Naime, zbog stila borbe i predviđenih taktika, odmah se moglo pretpostaviti da će izazivač biti taj koji će zadovoljno trljati ruke nakon ove odluke. 'Manji Octagon išao bi meni na ruku. Meni kao nekome tko se želi približiti, tko želi hrvati i kao nekome tko se već borio u manjem kavezu. U Strikeforceu sam, sjetite se, nastupao u nešto manjem kavezu. Iskreno, meni malo više odgovara manji Octagon, nego što odgovara Stipi', još je u prvoj polovici prošloga tjedna komentirao Cormier koji je u nedjelju, očito, dobio sjajnu vijest iz UFC-a, a prenosi Fight Site.