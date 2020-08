Srpski borac pred borbom karijere u UFC-u otvorio dušu: U Zagrebu sam prošao pakao i netko sad mora platiti za to

Austrijski borac srpskih korijena Aleksandar Rakić odradio je posljednju najavu svoje borbe protiv Anthonyja Smitha na UFC-ovom spektaklu Fight Night u Nevadi

Možda bi Rakić već bio tamo da u prosincu prošle godine nije poražen od Volkana Oezdemira. Zapravo, on na tu borbu više ne gleda kao na poraz te vjeruje da je takav i stav UFC-a. Smatra da mu u suprotnom ne bi namijenili Smitha kao protivnika u ovoj borbi, ujedno glavnoj borbi večerašnjeg Fight Nighta.

Pripreme za borbu odradio je u zagrebačkom American Top Teamu, gdje je doveo svoj cijeli uži tim, ali je isto tako radio i s najboljim domaćim borcima poput Ivana Erslana i Ante Delije. Otkrio je kako je bilo naporno i teško, ali da je sad vrijeme da se sve to isplati.

'Ako moram još koji put izgubiti, neka svaki put izgubim tako jer to nije bio poraz. Svi znaju da sam pobijedio u toj borbi, uključujući UFC. Naime, samo par mjeseci kasnije ponudili su mi novi ugovor i borbu protiv Smitha koji je rangiran bolje od Volkana. To mi je bilo dovoljno da shvatim kako oni znaju tko je pobijedio tu borbu u Koreji', rekao je Rakić u razgovoru za UFC.com .

THE LINEUP! 💢 Catch #UFCVegas8 tomorrow on ESPN+ pic.twitter.com/gBetyXcEFR

'Ovo je svakako najveća borba moje karijere, također i najvažnija. Nisam dva mjeseca bio s obitelji. U Zagrebu sam prošao pakao i netko sad mora platiti za to. To će biti Anthony Smith. U subotu ću poslati značajnu poruku', dodao je Aleksandar, koji shvaća da protiv sebe ima dobrog protivnika, no isto tako i borca kakve mora pobjeđivati ako želi preuzeti vrh:

'Anthony je iskusan borac. Odradio je pet rundi protiv Jona Jonesa i borio se protiv bivših prvaka, po tome je svakako dobar protivnik za mene. Uistinu ima lavovsko srce, kao što mu nadimak govori. Mentalno je vrlo jak i može primiti puno udaraca, ali je sposoban i završiti borbu. No, ja sam najekspozivniji borac u diviziji. Zbog toga me zovu 'Rocket'. To ću u borbi i pokazati.'

Upravo bi eksplozivan pristup mogao biti pravi put prema pobjedi. Što ona bude uvjerljivija i brža, Rakić bi mogao imati bolje reference za zauzimanje što bolje pozicije u vrhu. Kako je Jon Jones isti napustio, otvorena je utrka više boraca gotovo jednake startne pozicije.