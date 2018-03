Sreću pronašao u slovenskom nogometu pa izrekao riječi koje su pljuska u lice hrvatskim sucima

Hrvatski nogometaš Dino Štiglec nogometnu sreću potražio je i pronašao u ljubljanskoj Olimpiji odakle je poslao neke izjave koje neće dobro sjesti svima u Hrvatskoj

'Olimpija bi teško bila vodeća momčad HNL-a, ali sigurno imamo kvalitete za sam vrh ljestvice. Vjerujem da bismo se mogli 'potući' s Dinamom, Hajdukom, Rijekom i Osijekom, a da smo kvalitetniji u odnosu na ostatak HNL-a. Bilo bi bahato reći da bismo bili prvi, HNL je ipak kvalitetniji, ima bolje igrače, iako i u Sloveniji postoje tri vrlo dobre momčadi. No, to su nerealne usporedbe, u slovenskom je nogometu drugačija atmosfera, a o infrastrukturi i suđenju da ne pričam.'

Bilo je riječi i o zadnjem skandalu koji potresa Sloveniju. Sportski direktor Maribora Zlatko Zahović je nakon utakmice rekao novinaru: Imao si tragediju nedavno (novinaru je umro otac, nap.a.), ali ništa iz toga nisi naučio,' te je zbog takvih riječi nakadno suspendiran.

'Vidjet ćemo kako će to sve završiti. Zahovič je najbolji slovenski igrač ikad, njegovo prezime ima veliku težinu, zato je taj cijeli slučaj dobio još veći odjek. Rekao bih da je on 'slovenski Mamić', tako ga se gleda u Sloveniji. Iskreno, sumnjam da će biti suspendiran, ipak je on prebitan čovjek za Maribor. Pa on je uostalom i tvorac tog Maribora, teško mi je zamisliti da ga više neće biti tamo.'