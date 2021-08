Srebrni Tin Srbić vratio se u Zagreb, a prvo što je napravio ispričao se mami: Sorry ako si radila kelj, stvarno nisam gladan

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić, koji je u utorak osvojio srebrnu medalju u finalu preče na olimpijskim igrama u Tokiju, osiguravši Hrvatskoj osmo odličje, u srijedu navečer već je bio u Zagrebu. Na aerodromu su ga dočekali obitelj i prijatelji

Poput Miše Kovača, Tin Srbić je po dolasku u Zagreb, u zračnu luku 'dr. Franjoi Tuđman', samo digao ruke i pozdravio okupljenje, obitelj i prijatelje. Osvajaču olimpijskog srebra obratio se izaslanik predsjednika republike Hrvatske Zorana Milanovića, Željko Jovanović i pohvalio Tina. A nakon toga se obratio i sam osvajač srebra.

'Dobra večer svima. Puno se priča, a ja ću samo reći da sam bio jako sretan još prije dvije godine kad smo se uspjeli plasirati na OI jer je to bio moj san cijeli život. Ova medalja je samo nagrada nekog rada od 20 godina, od mame i tate, obitelji, kluba, tete Mimi, svih koji su bili uz mene. Nadam se da će ovo stvarno pomoć djeci da krenu jednim dobrim putem. Mislim da se to mora kod nas promijeniti, djeca se puno više moraju baviti sportom jer je društvo kao takvo puno bolje kad smo zdravi i aktivni. Nadam se da će to djecu potaknuti da pokušaju živjeti svoje snove kao što ih ja živim. A sad moram reći, mama sorry ako si radila kelj, stvarno nisam gladan', našalio se Tin Srbić, a kako prenose 24 sata, Srbić je komentirao i brojne padove u finalu.

'Us*o sam se. Kad sam vidio kako svi padaju, rekao sam 'aha to je jedno od finala u kojem svi padaju'. Prošlo mi je kroz glavu da idemo na slabiju vježbu, ali kad sam digao ruke rekao sam si da je ovo jedna prilika koju moram iskoristiti'.