Srbi ponosno objavili da su svoju nogometnu ligu prodali Kinezima; iznenadit će vas koliko su novca dobili

Predsjednik Zajednice klubova Superlige Dragomir Lazović potvrdio je za srpske medije kako će kineska grupacija Linglong sljedeće tri godine biti glavni sponzor srpske nogometne Superlige...

Čini se kako su se Kinezi pomalo 'istrošili' u Italiji i Njemačkoj te su Srbima ponudili prilično 'mršavi' ugovor. Naime, godišnje će plaćati 'samo' 420.000 eura za to da srpsko nacionalno prvenstvo nosi njihovo ime i to se - u odnosu na neka druga sponzorstva u svijetu sporta - čini kao 'kikiriki'! No, Srbima će i to biti dovoljno... Realno, dobar je to početak, posebice ako će Kinezi i dalje ulagati.