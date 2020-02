Sramota u Zadru; 'navijači' na zaista ružan način vrijeđali i pljuvali svog najboljeg igrača

U 18. kolu ABA lige košarkaši Zadra u petak su na svom parketu protiv Mornara iz Bara izgubili sa 83:89 (36:47), upisavši četvrti poraz u nizu, a ovaj dvoboj ostat će upamćen i po sramotnom incidentu

Kako piše košarkaški portal basketball.hr pojedinci su u pšetak navečer prešli granice dobrog ukusa i uzeli Bryona Allena na zub, primitivno ga vrijeđajući. Većina košarkaša bi na takvo ponašanje ostala indiferentna, ne uzrujavajući se previše zbog šačice ljudi koji na sportskim događajima ispoljavaju frustracije tjerajući one uglađenije što dalje od košarke i KK Zadar.

'Nije u pitanju 'zavada' s navijačima, već nedostatak poštovanja. Svaki dan naporno radimo i ubijamo se od treninga, a to nitko ne vidi. Nitko ne zna što se događa kada se ugase reflektori ili što se događa u svlačionici, među trenerskim osobljem ili ljudima koji čine ovaj klub. Većina navijača je lojalna i poštuje igrače, ali... Nemojte pokazivati srednji prst igračima, nemojte ih pljuvati. Pogotovo kada se zna u koliko smo teškoj situaciji. Svi znamo da se borimo za ostanak u ABA ligi', rekao je Allen te dodao:

Bilo je tu svega, od već ustaljenog lupanja po limenim reklamama, preko psovanja uže i šire rodbine, do rasističkih vrijeđanja. Jedan od onih koji su bili u središtu kritika bio je Bryon Allen.

Prijeđimo na stvar. Još je tijekom prvog poluvremena bilo vidljivo da je Allen ušao u prepirku s jednim gledateljem koji je sjetio iza zapadnog koša, da bismo nakon završetka utakmice svjedočili scenama kakve ne želimo gledati u košarkaškim dvoranama. Nakon poraza nekolicina 'navijača' se spustila do ograde i već tradicionalno uputila sočne psovke prema igračima i trenerskom osoblju Zadra.

'Ne treba nam takva 'podrška'. Treba nam pozitivna energija u gradu i tijekom čitave utakmice. Nemojte me krivo razumjeti, većina navijača je izvrsna te nas podržava kroz cijelu utakmicu. Oni su jedan od razloga što smo pobijedili Cedevitu, Crvenu zvezdu i Budućnost, ali ovo što ste večeras vidjeli je totalni nedostatak poštovanja i to neću ni od koga trpjeti. To nije pošteno prema nama igračima koji svaki dan naporno radimo. Pokazivali su mi srednji prst, jedan je navijač pljunuo u mom smjeru...'

Vrijeđanja, skandiranja i pjesmice upućene suparničkim igračima ne treba ni spominjati. U petak se se na njihovom udaru našao Damir Markota.

Cijeli tekst pročitajte OVDJE