Splitski Jadran i Jug Adriatic osiguranje uvjerljivo slavili protiv Crvene zvezde i Jadrana Herceg Novog

U susretu 13. kola Regionalne vaterpolske Lige za prvaka Jug Adriatic osiguranje je na gostovanju pobijedio Jadran Herceg Novi sa 17:9 te i dalje ima stopostotan učinak

Jug AO su do pobjede predvodili Luka Lozina s pet i Danil Merkulov s četiri gola, dok je kod domaćina najefikasniji bio Kanstantin Averka s pet golova.

U drugom susretu večeri splitski Jadran je na plivalištu Poljud pobijedio Crvenu zvezdu s 18:10.

Beogradski sastav se dobro držao do poluvremena, no Jadran je treću dionicu dobio sa 7:1 i stvorio veliku prednost koju je do kraja utakmice lagano obranio.

Jadran su predvodili Ivan Krapić s četiri, te Rino Burić i Zvonimir Butić s po tri gola, dok je Marko Janković kod gostiju zabio tri gola.

Jug AO vodi na ljestvici s 36 bodova, Mladost je druga sa šest bodova manje, dok je Jadran Herceg Novi treći s 27 bodova. Splitski Jadran ima 21 bod, a na začelju je Crvena zvezda s 10 bodova.