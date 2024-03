Split na Uskrs poražen u Beogradu

Split trenutačno sa 36 bodova drži osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje, no Studentski Centar ima susret i bod manje. U zadnjem kolu "Žuti" gostuju kod Crvene zvezde, dok Studentski Centar još očekuje ogledi protiv Crvene zvezde u ponedjeljak, te protiv Budućnosti u zadnjem kolu.

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 11-6, no Split je okrenuo rezultat stigavši do +5 (25-20). Početkom druge dionice Split je imao i devet koševa razlike (33-24), no uslijedio je preokret i Mega je na poluvrijeme otišla sa 49-42.

U trećoj dionici domaćin je imao i 17 koševa prednosti (72-55), a koncem susreta i velikih +19 (92-73). Na kocu je završilo 92-78.