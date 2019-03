Španjolski novinar otkriva kakav je propust napravio Real prodavši Ronalda i koliko je novca izgubio

Torinski Juventus na krilima Cristiana Ronalda stigao je do 3:0 pobjede nad madridskim Atleticom i nadoknadivši poraz iz Madrida (0:2), prošao u četvrtfinale Lige prvaka

'Odnos između Cristiana Ronalda i Real Madrida pogoršao se. Njegove izjave nakon finala Lige prvaka u Kijevu dovele su do toga da nema povratka, pa čak i najuporniji roditelji mogu se umoriti od razmažene djece. Nastavak suradnje izgledao je nemoguć, ali dopustiti takvom igraču da ode?

S ugovorom koji je još uvijek trajao, on je bio njihov najbolji strijelac i jedan od ključeva Realove europske dominacije.

Nakon što je Real prethodne godine dopustio da Alvaro Morata ode za 80 milijuna eura, sada su prodali Portugalca - unatoč njegovim godinama - za samo 100 milijuna eura? Real Madrid je napravio nevjerojatnu grešku.

S tri pogotka u utorak navečer, Cristiano Ronaldo je jednom rukom preokrenuo prednost Atletica i izbacio Los Rojiblancos. On je igrač koji diže svoje suigrače i stadion. On je igrač koji se nikada ne skriva, koji će pokušati i tisuću puta. Cristiano je vođa, natjecateljska zvijer i strijelac kao nitko drugi. On je najvažniji igrač Lige prvaka, i sada se vidi koliko je Real lošiji bez njega.

Jasno je bilo da ga u Madridu neće moći zadržati; da će otići prije ili kasnije. Ali Real ga nije smio prodati za 100 milijuna eura već za milijardu', zaključio je Sanchez.