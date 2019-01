Španjolski mediji raspisali se o utakmici s Hrvatskom, a spominju i naelektriziranu atmosferu

Nakon što je Hrvatska pobjedom nad Španjolskom odškrinula vrata polufinala Svjetskog prvenstva španjolski mediji navode kako su hrvatski rukometaši gurnuli španjolske u tešku situaciju u kojoj više nemaju pravo na poraz

Sportske novine AS sa sjedištem u Madridu upozoravaju kako je 'Španjolska zakomplicirana budućnost nesmotrenošću protiv Hrvatske'.

'Greške prilikom šutiranja na vrata protiv Makedonije ponovile su se i protiv Hrvatske no u ovoj utakmici to nije bila jedina greška. U prvom poluvremenu je kompletna momčad bila izgubljena kada su Hrvati promijenili svoju obranu iz formacije 6-0 u 5-1', napominje AS.