Španjolci u euforiji čekaju Hrvatsku ili Portugal: Evo što pišu nakon savršene utakmice

Mikel Oyarzabal bio je junak pobjede s dva gola. Najprije je pogodio u 36. minuti nakon asistencije Marca Cucurelle, potom je u 88. postavio konačnih 3:0, dok je Pedro Porro u 66. minuti glavom zabio za 2:0 nakon ubačaja Alexa Baene.

Ako Vatreni u Torontu izbace Portugal, u sljedećem ih kolu čeka jedna od najtežih mogućih prepreka - Španjolska koja je protiv Austrije izgledala zrelo, mirno i opasno.

AS: Španjolska je bila vrlo superiorna

AS je u svom izvještaju napisao da je Španjolska odigrala 'uvjerljivu i jasnu' utakmicu te da je bila 'vrlo superiorna' tijekom cijelog susreta. Španjolci posebno ističu da je momčad Luisa de la Fuentea kontrolirala ritam, imala mirnoću u završnici i bez većih problema izborila prolaz.

Izbornik Furije bio je vrlo zadovoljan nakon susreta. U razgovoru za Teledeporte rekao je da je Španjolska odigrala gotovo idealnu utakmicu.

'Velike momčadi pojave se kada su najpotrebnije. Vrlo smo pažljivo pratili što se događalo u prethodnim utakmicama. Napravili smo gotovo savršenu utakmicu u svim segmentima. Moramo nastaviti napredovati', rekao je De la Fuente.

Iako je pobjeda bila uvjerljiva, izbornik je odmah upozorio da u nokaut-fazi svaka sljedeća prepreka postaje teža.

'Sve se može još malo poboljšati. U osmini finala suparnici su još teži. U našem je mentalitetu da se poboljšavamo. Ova momčad traži sve više i više', dodao je.

Posebno je pohvalio Oyarzabala, dvostrukog strijelca i igrača koji je ponovno pokazao koliko vrijedi u velikim utakmicama.

'Još jednom je pokazao potencijal koji ima. Treba mu odati priznanje. I ostatak momčadi odigrao je izvanrednu utakmicu', rekao je De la Fuente.

Cadena SER: Furija je rastjerala sumnje

Cadena SER piše da je Španjolska pobjedom nad Austrijom 'rastjerala sumnje' nakon neravne grupne faze i vratila osjećaj koji ju je prije dvije godine nosio do europskog naslova.

Posebno su izdvojili vezu Marca Cucurelle i Mikela Oyarzabala, dvojca koji je obilježio i finale Eura 2024. protiv Engleske. Tada je upravo Cucurella asistirao, a Oyarzabal zabio pobjednički gol za naslov europskog prvaka. Sada su ponovno zajedno otvorili veliku utakmicu: Cucurella je asistirao, a Oyarzabal zabio za 1:0 protiv Austrije.

Za španjolske medije to je bio simboličan trenutak. Cadena SER taj je detalj opisala kao znak koji u Španjolskoj ponovno budi san o velikom naslovu.

Još jedan veliki španjolski adut bio je Lamine Yamal. Iako nije zabio ni asistirao, proglašen je igračem utakmice, a nakon susreta je poručio da se osjeća potpuno spremno i da razmišlja o najvećem cilju - osvajanju Svjetskog prvenstva sa Španjolskom.

De la Fuente čeka Hrvatsku ili Portugal

Španjolska sada mirno čeka pobjednika dvoboja Hrvatske i Portugala. De la Fuente nije želio birati suparnika, ali je jasno dao do znanja da Furija zna što je čeka.

'Vrlo dobro ih poznajemo i tko god dođe, morat će to zaslužiti', rekao je španjolski izbornik.

Slično je govorio i Oyarzabal, koji je nakon utakmice upitan bi li radije Hrvatsku ili Portugal u osmini finala.

'Svejedno mi je, tko god dođe, idemo po pobjedu. Imam po jednog suigrača u svakoj reprezentaciji', rekao je Oyarzabal za La 1.

Mundo Deportivo u širem pregledu španjolskog puta prema finalu također ističe da Furiju nakon Austrije čeka pobjednik dvoboja Hrvatske i Portugala, a u slučaju prolaska dalje moguć je dvoboj s Belgijom ili SAD-om.

Španjolska je svoj posao odradila uvjerljivo i sada čeka. Hrvatska i Portugal igraju utakmicu bez popravnog, a pobjednika čeka Furija puna samopouzdanja, uvjerena da je protiv Austrije napravila prvi veliki korak u nokaut-fazi.