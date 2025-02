Španjolci: Ovo je plan Luke Modrića!

'Želi obnoviti ugovor za još jednu sezonu. To je jasno. Još nije bilo nikakvih razgovora jer su sve strane suglasne da se to odgodi za kraj sezone, mirno, bez pritiska. Ali igračeva je volja, od danas, ostati još godinu dana, jer želi igrati na Svjetskom prvenstvu 2026., a do tada ostati u Real Madridu. To je njegova ideja, njegov san. A nakon toga, tko zna', piše Lopez i dodaje:

'Osjeća se ugodno u ulozi kapetana, vođe, igrača koji je spreman dati 200 posto bez obzira na minutažu koju dobiva. Njegovi cilj je raditi i uvjeravati. To je upravo ono što on vjeruje da će napraviti u 2025. godini: uvjeriti. Pokazati da može biti starter u ovakvim, najodlučnijim utakmicama sezone", zaključio je AS tekst o Luki.