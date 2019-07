Španjolci ne prestaju pričati o dolasku Cindrića u Barcu: Jedan od trojice najboljih na svijetu…

Nakon što je Luka Cindrić stigao kao veliko pojačanje u Barcelonu, ne prestaje biti zanimljiva tema španjolskim medijima, a bivši trener Talant Dujšebajev naglašava da se radi o jednom od tri najbolja rukometaša svijeta…

Cindrić je već u doba kad je igrao za Vardar pokazao da je vrhunski rukometaš kada je Makedonce poveo prema osvajanju Lige prvaka, a njegov dolazak u Kataloniju zanimljiva je tema tamošnjim medijima pa su zatražili mišljenje legendarnog trenera Talanta Dujšebajeva.

'Svaki rukometaš teži pobjedama, ali vođe na terenu to donose, a Cindrić je jedan od njih. On je rukometaš koji se ničeg ne boji. Uz Sagosena i Laugea, jedan je od tri najbolja igrača na svijetu. Siguran sam da će Barceloni donijeti mnogo radosti. Luka je velikan,' izjavio je za El Mundo Deportivo aktualni trener Kielcea koji je imao priliku raditi s Cindrićem u posljednjoj sezoni te su zajedno dogurali do Final Foura Eurolige.

'On je superzvijezda koja se tako ne ponaša. Riječ je o obrazovanom dečku koji nikad ne radi probleme. Malo je introvertiran i sramežljiv, ali uvijek spreman pomoći. Oduvijek mu je bio san igrati u Barceloni i to mu se ostvarilo. Sretan sam zbog njega,' dodao je Dujšebajev koji je iz Vardara kao zamjenu za Cindrića doveo Igora Karačića, najkorisnijeg igrača posljednjeg Final Foura, a također i slavnog njemačkog golmana Andreasa Wolffa.

Upravo Kielce bi mogao biti najveći rival Barceloni sljedeće sezone u Ligi prvaka, ali ovaj put bez Luke Cindrića koji bi mogao biti prevaga u tom dvoboju…