Šok za organizatore US Opena; branitelj naslova otkazao je nastup u New Yorku te objavio jako lošu vijest

Trenutačno šesti tenisač svijeta, Austrijanac Dominic Thiem (27) otkazao je nastup na posljednjem ovogodišnjem Grand Slam turniru US Openu koji počinje u New Yorku 30. kolovoza, a na kojemu je trebao braniti naslov pobjednika...

Osim što je otkazao nastup u New Yorku, austrijski tenisač Dominic Thiem (27) je objavio kako zbog ozljede zapešća više neće nastupati u 2021. godini.

Thiem je ozljedu zapešća zadobio još 22. lipnja tijekom nastupa na ATP turniru na Mallorci koji mu je trebao poslužiti kao priprema za Wimbledon.

'Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Želio sam vas obavijestiti da zbog problema s ozljedom neću moći nastupiti na US Openu, ali i to da ću propustiti ostatak sezone. Razočaran sam što neću moći braniti titulu u New Yorku jer se još uvijek nisam oporavio od ozljede zgloba koju sam zadobio na turniru na Mallorci', pojasnio je na društvenim mrežama Thiem.