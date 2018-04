Šok u Torinu uoči utakmice s Realom! Mandžin trener objavio: Napuštam Juventus!

Evo gdje možete gledati prve četvrtfinalne utakmice Lige prvaka koje se igraju večeras. U Torinu se, u reprizi prošlogodišnjeg finala, sastaju Juventus i Real Madrid (Arenasport 3, 20.45 sati), dok Sevilla na svom Sanchez Pizjuanu dočekuje minhenski Bayern (Arenasport 1, 20.45 sati)...

Repriza lanjskog finala Lige prvaka odigrati će se već u četvrtfinalu aktualne sezone. Pred nešto manje od godinu dana u Cardiffu su se radovali navijači Real Madrida. Nakon izjednačenog prvog poluvremena u kojem su obje momčadi postigle po jedan gol, u nastavku susreta Real je ubacio u brzinu više i u posljednjih je pola sata igre još tri puta zatresao mrežu Buffona. Bilo je to drugo finale Lige prvaka za Juventus u posljednje tri godine, a zanimljivo je da je do onog 2015. stigao izbacivši upravo Real Madrid u polufinalu.

Za Juventus je osvajanje Lige prvaka glavni cilj, pogotovo jer je to veliki klupski trofej koji nedostaje legendarnom golmanu Gigiju Buffonu. Veteran Buffon najavio je svoj oproštaj od aktivnog igranja nogometa na kraju sezone, a mogao bi svoju odluku o umirovljenju prolongirati u slučaju osvajanja toliko željenog trofeja Lige prvaka jer bi mu to omogućilo nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu sljedeće godine. Juventus je posljednjih godina pokazao da može parirati najboljim momčadima Europe, pa i fenomenalnom madridskom Realu. Forma Juventusa posljednjih je mjeseci impresivna. Allegrijeva momčad 25 utakmica u nizu ne zna za poraz, a osim Tottenhama su im u tom periodu mrežu tresli samo braniči Caceres i Bonucci koji su prošle sezone nosili crno-bijeli dres talijanskog prvaka. No, da sve ne prođe u mirnom tonu pobrinuo se trener Juventusa Massimiliano Allegri. On je u razgovoru za engleske medije najavio odlazak iz Torina na kraju sezone. 'Sigurno odlazim!', kazao je Allegri i dodao: 'U Italiji i Juventusu sam završio svoj posao...' I dok su se svi pokušavali oporaviti od te šokantne najave, Allegri se osvrnuo na lanjsko finale.

'U ovoj utakmici želimo izgraditi prednost koju treba odnjeti u Madrid. Idealan scenarij bio bi da postignemo gol, te da ga ne primimo. Svjesni smo da igramo protiv najjače ekipe u Ligi prvaka. Gledao sam finale iz Cardiffa nekoliko puta. Moramo igrati kao što smo to činili tijekom prvog poluvremena u Cardiffu, no važno je da zadržimo taj nivo tijekom oba nadolazeća susreta. Real Madrid je osvojio 12 naslova prvaka Europe. Oni su izvanredna momčad, no mislim da će Juventus biti na istom nivou u ovoj utakmici. Za ljude koji rade u nogometu je uvijek sjajno igrati protiv najboljih, to je nagrada za dolazak u četvrtfinale ili polufinale ovog natjecanja. Za nas je ovo gala večer, a naši navijači moraju biti ponosni na momčad koja je stigla do finala Lige prvaka dva puta u posljednje tri godine. Trebati će nam njihova pomoć', kazao je ubrzo bivši trener 'stare dame'. Dobra je vijest za Allegrija da su mu donedavno ozlijeđeni bek Alex Sandro, te krilni napadači Mandžukić i Bernadeschi, punim intenzitetom odradili posljednji trening prije utakmice s Realom. Od navedenog bi trojca utakmicu mogao započeti tek Alex Sandro, dok bi Mandžukić i Bernadeschi trebali dobiti ulogu Allegrijevih jockera s klupe. Za Juventus velik hendikep predstavljaju suspenzije standardnog braniča Benatije i važnog veznjaka Pjanića. Za Benatijinu se poziciju u centru obrane uz Chiellinija bore mladi Rugani i veteran Barzagli, dok bi Pjanića u veznoj liniji trebali zamijeniti Marchisio ili Bentancur. Real Madrid je s 12 osvojenih naslova prvaka Europe uvjerljivo najtrofejnija momčad ovog natjecanja, stoga se Zidaneovu momčad definitivno ne smije otpisati unatoč nešto slabijoj ovosezonskoj formi. Uostalom, radi se o klubu koji je osvojio tri od posljednja četiri izdanja Lige prvaka, te koji je prošle godine postao prvi u povijesti kojem je uspjelo obraniti naslov. U španjolskom prvenstvu Real zauzima tek treću poziciju s ogromnih 13 bodova zaostatka za vodećom Barceonom, rano je ispao iz Kupa Kralja i jedina prilika za osvajanje trofeja ove sezone im je upravo Liga prvaka. Izbacio je Real s dvije pobjede iz natjecanja bogati PSG, te je u posljednjih 11 službenih nastupa upisao 10 pobjeda pa s mnogo samopouzdanja stiže u Torino.

Zidane očekuje tešku utakmicu u Torinu. 'Došli smo ovdje odigrati dobru utakmicu, no finale iz Cardiffa sigurno nema ništa s ovom utakmicom i o tome nećemo razmišljati. Ovo je kompletno druga priča. Juventus je uvijek imao snažnu momčad, a to potvrđuju i ove sezone. Oni su kompletna momčad, morati ćemo biti vrlo oprezni s njihovom snažnom obranom ali i s njihovim opasnim napadačima. Snažni su u svim segmentima. Smatram da su Juventus i Real slični po mentalitetu. Mnogo sam toga naučio u svojih pet godina u Juventusu, ne samo kao igrač već i kao osoba. Oni su me ovdje prihvatili kao obitelj, imam vrlo dobra sjećanja na vrijeme provedeno ovdje. Mi uvijek idemo na pobjedu, bez obzira na to tko nam je suparnik', kazao je trener Reala koji je posebno vezan za Torino i Juventus. 'Crno-bijeli' dres nosio je od 1996. do 2001. godine, odigrao je 209 utakmica i zabio 31 gol. Gosti iz Madrida nemaju značajnijih problema s izostancima budući da je upitno tek hoće li Zidane moći koristiti lakše ozlijeđenog braniča Nacha koji ionako nije standardan prvotimac. Jedino je veće pitanje glede početnog sastava Reala hoće li od prve minute uz Benzemu i Cristiana Ronalda u napadu zaigrati Isco ili Bale. U drugom večerašnjem susretu sastaju se Sevilla i Bayern. Sevilla je napravila iznenađenje izbacivši iz osmine finala Lige prvaka favorizirani Manchester United i to pobjedom na Old Traffordu nakon što je prvi susret u Španjolskoj završen bez postignutih pogodaka. Zaslužila je Montellina momčad prolaz nakon dva susreta s engleskim bogatašima budući da je u obje utakmice igrala hrabrije, te je stvorila više pravih prilika. Heroj Seville bio je napadač Ben Yedder koji je ušao u igru u završnici uzvratne utakmice, a koju je na kraju odlučio postigavši dva pogotka. Nakon tog susreta Sevilla je doživjela prvenstveni poraz od Leganesa, a prošle je subote na svom Sanchez Pizjuanu propustila pobijediti vodeću Barcelonu. Vodila je Montellina momčad do same završnice utakmice golovima Vazqueza i Muriela, no Suarez i Messi su u posljednjim minutama uspjeli donjeti bod Barceloni. Sevilla ionako ne može doći do novog plasmana u Ligu prvaka putem prvenstva, stoga Montella i njegovi igrači mogu fokus u potpunosti staviti na okršaje sa snažnim njemačkim prvakom Bayernom.

Trener domaćina Vincenzo Montella je najavio susret s Bayernom. 'Kada se kao mi natječete na visokom nivou u tri natjecanja, tada je jasno da gubite mentalnu i fizičku energiju. Bez obzira na to, ja uistinu volim da je to naša situacija. Nismo se još u poptunosti naučili igrati utakmice ultra visokog nivoa svaka tri dana, no tjelesna forma momčadi me nimalo ne brine, a pogotovo me ne brine motivacija. Radimo s vjerom da možemo postati bolji, želim da ova momčad raste iz utakmice u utakmicu. Već smo napravili povijest, no nismo time zadovoljni. Igrati ćemo do kraja bez obzira kolike nam šanse bile. Pokušati ćemo natjerati igrače Bayerna da rade pogreške na koje nisu naučeni', otkriva talijanski stručnjak. Najveći hendikep za Montellu pred prvom utakmicom protiv Bayerna predstavlja suspenzija njegovog režisera igre Banege, a u konkurenciji za nastup neće biti ni beka Miguela Layuna koji nema pravo nastupa u ovom natjecanju. Veliko je pitanje hoće li Montella heroju pobjede nad Manchester Unitedom, napadaču Ben Yedderu dati priliku od prve minute ili će u vrhu napada ponovno povjerenje dati Murielu. Bayern je posljednji put osvojio Ligu prvaka pod Heynckesovim vodstvom, a nakon što Guardiola i Ancelotti nisu uspjeli vratiti munchensku momčad u sam europski vrh iskusni Heynckes povučen je iz mirovine. To se pokazalo fenomenalnim potezom Bayernovog managementa jer pod Heynckesovim vodstvom momčad ponovno djeluje brilijantno i niže uspjeh za uspjehom. Heynckes je ove sezone 30 puta vodio Bayern i samo tri puta na kraju nije slavio, a pred gostovanjem u Sevilli njegova je momčad deklasirala najvećeg rivala u Bundesligi. Dortmundska Borussia u Munchenu je već nakon prvog poluvremena primila pet pogodaka, a takvo goropadno izdanje Bayerna definitivno je upozorenje za Sevillu.