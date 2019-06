Slijedi li novi raskol u Dinamu i kod njegovih navijača; ovo priopćenje podijelit će 'modru' javnost

Zoran Mamić vratio se u Dinamo tri godine nakon što ga je napustio. Preuzima mjesto sportskog direktora iako ima nepravomoćnu sudsku presudu. Odmah su se oglasili iz Udruge 'Dinamo, to smo mi' u kojoj su oštro osudili najnoviji potez uprave zagrebačkog prvoligaša zbog nepravomoćne presude Mamića na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju 116 milijuna kuna iz kluba

'Umjesto da jednom za sva vremena prerežu pupčanu vrpcu s kriminalcem u bijegu koji je opteretio Klub i doveo do raznih afera oni su odlučili potpuno zaštiti svog mecenu i pokazali da su bez njega nitko i ništa. Dodatno produženje agonije oko Dinama odgovornost je onih koji su u borbi za svoje unosno plaćene fotelje nametnuti članovima Kluba. Ovim potezom dodatno ugrožavaju stabilnost i vjerodostojnost Dinama, u vremenima dok se sva moderna društva i države bore protiv organiziranog kriminala i pljačke.'

'Čovjek koji je osuđen nepravomoćno na četiri godine i 11 mjeseci zatvora sada komotno može biti u poziciji da ponovi neko od ranije počinjenih djela. Vjerujemo da će to biti kratko roka s obzirom na to da donošenje pravomoćne presude za pljačku Kluba mora biti do kraja rujna 2019. godine. Ovakav potez imenovanja u Dinamu odgovornost je i vladajućih struktura u gradu Zagrebu i državi. Do ovakve pljuske svim Dinamovcima ne bi došlo da gradski ured za upravu ne štiti višegodišnje kršenje zakona u Dinamu.'