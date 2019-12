'Skromni' Cristiano Ronaldo lijepoj talijanskoj voditeljici priznao: Vrlo sam inteligentan i nemam mane

Portugalac je gostovao u emisiji Dilette Leotte 'Linea Diletta' na kanalu DAZN, a već je tradicionalno ispao pretjerano samouvjeren i bahat. Svi su primijetili kako je posebno takav kad se nađe u društvu atraktivnih novinarki

'Osvajanje Europskog prvenstva s Portugalom 2016. godine! To je najvažniji trofej u mojoj karijeri. Smijao sam se, plakao, bilo je tu puno emocija', kazao je Ronaldo i otkrio:

'To su one škarice kojima sam zabio gol Juventusu dok sam igrao za Real Madrid. Poseban gol, na posebnom stadionu, protiv posebnog kluba. I publika mi je pljeskala. Bila je to baš posebna večer za mene', kazao je Portugalac koji na kraju ipak nije mogao protiv sebe.

Ronaldo je tako već tradicionalno ispao pretjerano samouvjeren i za mnoge nevjerojatno bahat. Svi su primijetili kako je takav posebno kad se nađe u društvu atraktivnih novinarki, što Diletta Leotta svakako i je.