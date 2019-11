Sjajne vijesti iz Španjolske; stigla još jedna velika potvrda za Danija Olma: 'Jako mi se sviđa kao igrač i vrata su mu otvorena'

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis Enrique rekao je kako će nastaviti pratiti sve igrače koji su igrali kod njegovog prethodnika i pohvalio Danija Olma

Luis Enrique se vratio na klupu španjolske nogometne reprezentacije gdje je zamijenio svojeg nekadašnjeg pomoćnika Roberta Morena koji mu je zapravo samo čuvao mjesto izbornika. Enrique se u lipnju povukao s funkcije zbog teške bolesti svoje kćeri koja je na kraju i preminula.

Sada se vratio na svoj posao, a Savez je pokazao veliko srce čuvajući mu poziciju u teškim trenucima. Moreno je Španjolce u međuvremenu uveo na Euro, a priliku je dao i mlađim igračima među kojima je i Dani Olmo koji je u svojem debiju nakon samo tri minute i zabio gol. Dolaskom Enriquea bilo je upitno hoće li Olmo opet dobiti poziv, ali novi, stari španjolski izbornik brzo je otklonio sve sumnje.

'Olma poznajem jako dobro jer je već trenirao s nama. On mi se jako sviđa kao igrač. Neke igrače nisam ja pozvao, već je to napravio Roberto i nagađa se da neće biti u reprezentaciji, ali to nije tako. Svima poručujem da budu što bolji jer ih sve pratimo. Svima su otvorena vrata', rekao je Enrique.