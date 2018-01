Sjajna predstava Stevanovića i odlična Hrvatska u drugom dijelu za veliku pobjedu nad Islandom

Hrvatska je u Spaladium Areni pobijedila Island 29:22, i velikim koracima ide k prvom cilju odnosno prvom mjestu u skupini A. Sjajni su u nedjeljnoj pobjedi bili Ivan Stevanović, Luka Cindrić i Ivan Čupić, a nakon šoka zbog Duvnjakove ozljede Červar može biti miran jer 'dobio' je i Marka Mamića ali i Denisa Buntića

Nakon neuvjerljivog prvog dijela, odabranici Line Červara su 'slomili' Island furioznim otvaranjem drugog poluvremena. U prvih 12 minuta nastavka Hrvatska je napravila seriju 8:2 i pobjegla na velikih 22:15. U visokom ritmu je Hrvatska je nastavila do kraja susreta ostvarivši uvjerljivu pobjedu.

Do polovice prvog dijela bila je to izjednačena utakmica. Islanđani su u tri navrata imali i pogodak prednosti (3:2, 4:3, 8:7), no Hrvatska tada radi seriju 5:1 i bježi na tri gola prednosti (12:9). Imali smo i napad za +4, no umjesto toga Islanđani su zabili dva brza gola za samo pogodak minusa (12:11). Pogodak razlike bio je i na kraju prvog dijela (14:13) u kojem su naši vratari imali samo jednu obranu.

U nastavak susreta Hrvatska je ušla furiozno. U prvih 12 minuta je načinila seriju 8:2 i pobjegla na šest pogodaka prednosti 22:15.

Na vratima je proradio Ivan Stevanović i Islanđani su se potpuno pogubili u grotlu splitske Spaladium Arene. U 52. minuti imali smo i fantastičnih osam razlike (26:18), a na koncu je završilo 29:22.