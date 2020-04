Simone Biles, jedna od najvećih sportašica ikad, prekinula šutnju: Primila sam poruku i samo sam sjedila i plakala...

Američka gimnastičarka Simone Biles prekinula je šutnju za medije te je priznala koliko ju je jako pogodilo otkazivanje Olimpijskih igara u Tokiju

'U tome trenutku bila sam na treningu u dvorani, jer nam je to bilo dopušteno ako je manje od deset ljudi. Otišla sam do ormarića u svlačionicu kada smo se rotirali i dobila sam poruku. Nisam zapravo znala što da osjećam. Jednostavno sam sjedila. Plakala sam, ali na kraju je to bila ispravna odluka. Moramo biti sigurni da su ljudi u SAD-u i diljem svijeta zdravi. Bilo je teško, ali u redu je', izjavila je Biles za NBC te je tako prekinula medijsku šutnju.

'Ne sumnjam da će me treneri kondicijski vratiti u formu, ali mislim da će dodatna godina psihički utjecati i uzeti danak meni i većini sportaša. Moram ostati u mentalnoj formi kao i u fizičkoj, osluškivati tijelo i um. To će igrati veliku ulogu za naprijed.'