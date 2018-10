Simeone poslao jasnu poruku svima onima koji kritiziraju Nikolu Kalinića

Nakon što ga je gurnuo od prve minute na travnjak u dvoboju protiv Betisa, Diego Simeone hvali Nikolu Kalinića i tvrdi da je u njemu dobio nogometaša baš kakvog je tražio...

Podsjetimo, hrvatski 30-godišnji napadač izbačen je od strane Zlatka Dalića iz reprezentacije usred Svjetskog prvenstva u Rusiji, no to ga nije učinilo manje atraktivnim na nogometnom tržištu pa je dva mjeseca kasnije prešao u Atletico Madrid, jednu od najjačih momčadi u Europi.

No, Kalinić nije dobro započeo svoju novu avanturu i još uvijek čeka na prvi pogodak u crveno-bijelom dresu, što je nastavak golgeterske krize već viđene u Milanu prošle sezone.

Ipak, Diego Simeone koji ga je gurnuo na travnjak od prve minute u dvoboju s Betisom ove nedjelje nije nezadovoljan.

'Puno se očekuje od njega i on je na dobar način na to odgovorio. Imao je dvije velike prilike u drugom poluvremenu. To je napadač kakvom smo tražili i kakav nam treba,' odgovorio je kritičarima argentinski stručnjak.

S obzirom da Atletico igra u Primeri, Kupu kralja i Ligi prvaka ove sezone, Kalinić se može nadati solidnoj minutaži, iako su mu konkurencija u napadu zvijezde poput Diega Coste i Antoinea Griezanna, kao i odlični džokeri s klupe Angel Correa i Thomas Party...