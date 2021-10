Želio igrati za reprezentaciju Njemačke, a sada kao igrač Vatrenih i Dalićev joker poručuje: Da, to je ostvarenje svih snova!

Uoči nove dvije kvalifikacijske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo zanimljivo je bilo čuti što kaže Borna Sosa, nogometaš kojeg nije bilo na širem popisu za ovogodišnji Euro

Uslijedilo je pitanje o njegovom dobrom prijatelju i kumu Josipu Brekalu. Nada li se da će zaigrati zajedno u prvih 11?

'On i ja znamo se jako dugo, od šeste do 20. godine igrali smo zajedno, najbolji smo prijatelji, a sada i kumovi. Sigurno bi to bilo sjajno i za mene i za njega, da zajedno zaigramo za reprezentaciju. To će sigurno doći ako nastavimo igrati dobro, to je neizbježno.'

Na pitanje koja je razlika između ovog i prošlog mini-ciklusa Vatrenih rekao je:

'Tada je bila utakmica više, znali smo da je važno pobijediti i osvojiti što više bodova protiv izravnih protivnika za SP. Sada je isto bitno pobijediti u obje utakmice, ako ćemo biti pravi kao zadnji puta, to neće biti problem.'