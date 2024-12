Senzacionalni uspjeh malonogometaša; Hrvati se okitili svjetskom broncom

U utakmici u kojoj je većim dijelom Hrvatska bila bolja momčad na terenu strijelci za našu reprezentaciju bili su Borna Vidićek i Karlo Darojković, ali treba pohvaliti i sjajnog vratara Dominika Jelinića koji je u nekoliko navrata sjajno reagirao.

''Dojmovi su prekrasni. Bilo nam je jako teško ujutro nakon poraza u polufinalu. Bilo je sunce, 30 stupnjeva i dečki su stvarno potonuli. Otišli smo u hotel na bazen i malo se opustili. Dogovorili smo se da nema šanse da se vratimo doma bez medalje, dečki su se držali dogovora i zasluženo smo pobijedili. Rumunji su imali par šansi, ali mislim da smo bili puno bolji na terenu i puno opasniji protivnik od njih', rekao je izbornik Dino Kovač te nadodao:

''Drago mi je ako smo s ovom broncom razveselili sve koji su navijali i slali poruke u Hrvatskoj, hvala im na podršci. Ova pobjeda je za njih''.

Puni pozitivnih dojmova bili su i hrvatski reprezentativci.

'Skupili smo snagu nakon polufinala, regenerirali se i uspjeli osvojiti to treće mjesto. Ponosan sam što sam kapetan ovakve jedne vrhunske momčadi koja je od početka disala kao jedan. Svi smo znali što nam je cilj i nismo dali da nas smetnu sve poteškoće i vremenski uvjeti koji su nas ovdje zadesili. Borili smo se do kraja, svaki momak je dao sve od sebe i nismo se štedjeli ni malo. Na kraju nas je to sve skupa nagradilo. Naravno da je ostao žal za tom utakmicom u polufinalu protiv Kazahstana, ali nama će ova medalja sigurno biti zlatnog sjaja', izjavio je kapetan hrvatske reprezentacije Josip Haluška, koji je u Omanu odigrao i jubilarnu 50. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.

'Moram prvo čestitati cijeloj ekipi i Stručnom stožeru, ali i cijeloj državi što su nas podržavali svo ovo vrijeme. Hvala svima. Ovo je najveći uspjeh Hrvatske na Svjetskom prvenstvu i lijep je osjećaj osvojiti broncu. Naravno da ostaje gorak okus od polufinala gdje nas je nekoliko sekundi sudačke nadoknade djelilo od finala, ali nakon dvije-tri prespavane noći mislim da ćemo biti stvarno ponosni i zadovoljni ovim uspjehom', kazao je Borna Vidićek, jedan od reprezentativaca kojemu je ovo drugi nastup za hrvatsku reprezentaciju na Socca Svjetskim prvenstvima. U prošlom izdanju prvenstva, onom u njemačkom Essenu, osvojio je s Hrvatskom četvrto mjesto.

'Jako sam ponosan i sretan što mogu predstavljati prije svega samog sebe, obitelj, svoje malo mjesto, Zagorje i cijelu Hrvatsku na tako velikom natjecanju. Kako smo prošle godine bili četvrti, sada treći, nadam se da ćemo sljedeće godine preskočiti tu jednu stepenicu i napokon stići do zlata', zaključio je Vidićek.

U velikom finalu Oman je nakon raspucavanja socca penala svladao Kazahstan s 3:1 te je tako postao novi svjetski prvak.

Naši reprezentativci već sutra se vraćaju u Hrvatsku. U nedjelju u 11:35h slijeću u zagrebačku zračnu luku avionom iz Istanbula te ovim putem pozvani su navijači da im prirede zasluženi doček.